החורף חוזר ומכה בעוצמה: 24 מ"מ של מים ירדו היום בצהריים (שלישי) בכפר ידידיה ממזרח לנתניה, לא רק גשם – גם ברד חזק פקד את ערי השרון. כמויות המים כבר החלו להציף את האזור.

על פי התחזית קו הגשם צפוי להדרים ולהגיע בשעות הקרובות גם לאזור גוש דן והמרכז.

בעקבות ההצפות, כביש 2 לכיוון דרום נחסם לתנועה ממחלף פולג. במשטרה אמרו כי ניידות מתנ"א במקום, והתנועה מתבצעת דרך שטח ההפרדה השמאלי: "סעו בזהירות והיו קשובים להוראות השוטרים". זמן קצר לאחר מכן נאמר כי הכביש נפתח לתנועה מחדש, אך עדיין נאמר כי ישנם עומסי תנועה כבדים במקום.

מכבאות והצלה נמסר כי "בעקבות מזג האוויר והגשמים העזים, נרשמו בשעה האחרונה הצפות במספר מוקדים בעיר נתניה. לוחמי האש פועלים בשטח ומבצעים סיורים יזומים ברחבי העיר במטרה לאתר מוקדי סיכון, לסייע לאזרחים ולתת מענה מהיר לכל אירוע חריג. בשלב זה יודגש כי אין סכנת חיים, והאירועים מטופלים באופן שוטף בתיאום עם כלל גורמי החירום והעירייה. הציבור מתבקש לנהוג בזהירות, להימנע מכניסה לאזורים מוצפים ולדווח ל102 במקרה הצורך".