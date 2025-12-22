לאחר שהואשם בקבלת מסרים קטאריים מיועצי לשכת ראש הממשלה ובחוסר פרגון לחבריו בחדשות 12: ניר דבורי בתגובה ראשונה

ניר דבורי מגיב כעת (שני) לראשונה אחר ששמו הוזכר בכתבה ב-i24, בעניין החדרת המסרים הקטאריים על ידי יועצי נתניהו לתקשורת הישראלית.

בדבריו הוא כתב: "לכל מי שחובט בי מאתמול רק להבהיר: כל הפרסומים שצוטטו היו מתוך מידע שקיבלתי מדוברו הצבאי של רוהמ בזמן מלחמה בענייני המלחמה. אני על המוקד אבל כולם יודעים שפלדשטיין תדרך בשם רוהמ את כולם וכולם פרסמו.

גם העלה בשיחות שלנו את ראש הממשלה על הקו כשהיה צריך. לא העלתי דעתי שאנשי נתניהו משרתים את קטר תמורת תשלום. לכן כשנחשפה הפרשה אני הראשון שאמרתי זאת בשידור ולכן גם נקראתי לעדות פתוחה במשטרה.

עוד באותו נושא ירון אברהם בווידוי: "איזה מזל ענק יש לי"

לא במקרה חלק עוסקים בי וביחסים ביני לבין הקולגות (מודה אני צריך להשתפר בזה ומתנצל אם מישהו נפגע) ולא בעניין המרכזי: אנשי ראש הממשלה פעלו עבור קטר ביודעין ובתשלום בזמן מלחמה".

נזכיר כי מוקדם יותר חברו לחברת החדשות ירון אברהם כתב: "התוכן שמיוחס לעיתונאים בכתבה הזו הוא בושה למקצוע ותהום עכורה של בינוניות. וזה כולל את כל החנפנים שאכלו מהיד של השניים האלה בלי טיפת ביקורת, כצינורות שקופים של מניפולציה קטרית – הכל כדי לעלות בכל מחיר עם כותרת או לחילופין כדי "לדפוק" את הקולגות שלהם, לעיתים באותו גוף תקשורת".