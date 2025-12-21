תאגיד השידור כאן פרסם קול קורא ונהלים חדשים לבחירת השיר שייצג את ישראל באירוויזיון 2026: הליך אנונימי, אפשרות לשימוש ב-AI, חובת עברית ווועדות מקצועיות בדרך לבחירה הסופית

הליך בחירת השיר שייצג את ישראל באירוויזיון 2026 באוסטריה יוצא לדרך. תאגיד השידור הישראלי כאן פרסם הבוקר (ראשון) קול קורא ותקנון רשמי, שיאפשר לכל יוצר ישראלי החבר באקו"ם להגיש שיר לתחרות – תחת נהלים חדשים שנועדו להבטיח הליך שוויוני ואנונימי.

נהלים חדשים, בחירה אנונימית

תהליך הבחירה השנה יתבצע בהתאם להמלצות שהגיש לתאגיד יועץ חיצוני, יואב גינאי, במטרה לאפשר הזדמנות שווה לכל היוצרים העומדים בדרישות התקנון, ולבחור את השיר המתאים ביותר לייצוג ישראל על הבמה הגדולה של אירופה.

במסגרת הנהלים החדשים, ההקלטות שיוגשו לא יכללו קול מזוהה של אחד מיוצרי השיר או של כל אדם אחר, כדי למנוע זיהוי מוקדם על ידי הוועדה המקצועית. לצורך כך, תתאפשר גם שימוש בטכנולוגיית AI להקלטת השירה – מהלך שנועד להבטיח בחירה אנונימית על בסיס איכות מוזיקלית בלבד.

עברית – חובה

גם השנה נדרשים כותבי מילות השיר להיות בעלי תעודת זהות ישראלית, ולשלב לפחות שני משפטים בעברית. את השירים ניתן להגיש עד 26 בינואר 2026.

כך ייבחר השיר

לאחר סגירת ההגשה, תתכנס ועדה מקצועית המורכבת מאנשי מוזיקה וטלוויזיה מתאגיד השידור, יחד עם משקיפים, שתאזין לכלל השירים ותקבע רשימה מצומצמת של כ-40 שירים. שירים אלה יועברו לבחינת הוועדה המכרעת, שתכלול נציגי כאן, נציג מטעם קשת, המשדרת את הכוכב הבא לאירוויזיון, נציג חיצוני מתחום המוזיקה ונציג ציבור. יחד ייבחר השיר שייצג את ישראל באירוויזיון 2026.

מתי ייחשף השיר?

השיר שייבחר לייצג את ישראל באירוויזיון 2026 ייחשף במהלך חודש מרץ בערוצי תאגיד השידור כאן, לאחר בחירת הנציג או הנציגה הישראלים במסגרת הכוכב הבא לאירוויזיון, המשודרת בקשת.