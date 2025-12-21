לקראת עליית העונה החדשה של התוכנית "יהיה טוב" בערוץ כאן 11, עומד העיתונאי עמרי אסנהיים במרכזה של סערה תקשורתית. בפרק הפתיחה שישודר מחר (ב'), יתקיים ראיון בלעדי ומדובר עם אלי פלדשטיין, יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הנאשם בפרשת המסמכים לעיתון "בילד" וחשוד בפרשת "קטארגייט". בשיחה עם איריס קול ב-103fm, הגיב אסנהיים לטענות כי היכרותו המוקדמת עם פלדשטיין עלולה להשפיע על אובייקטיביות הראיון.
"אני עיתונאי כבר 26 שנה, יש לי אינטגריטי וכבוד למקצוע", הבהיר אסנהיים בתגובה לביקורת. הוא דחה את הטענות על ניסיון "להלבין" את תדמיתו של פלדשטיין וציין כי הראיון נערך על פי כל הסטנדרטים המקצועיים המחמירים. לדבריו, פלדשטיין חוזר על ידי עיתונאים רבים, אך בחר להתראיין אצלו מתוך אמון ביכולתו להביא את הדברים כהווייתם, לצד הצגת השאלות הקשות ביותר.
"חתול רחוב שיודע להגיע לאן שהוא רוצה"
אסנהיים מכיר את פלדשטיין עוד מימיו כחייל צעיר בדובר צה"ל. הוא מתאר אותו כדמות כריזמטית ומוכשרת במיוחד, אך גם כזו שיודעת לתמרן במערכות מורכבות. "פגשתי אדם מאוד חד, 'ערבבן' שיודע להגיע לאיפה שהוא רוצה", סיפר אסנהיים. הוא תיאר את פלדשטיין כ"דובר מצוין שמבין תקשורת לעומק" ושאיפתו הגדולה הייתה תמיד להיות בלב מוקדי ההשפעה, חלום שהתגשם לדבריו באוקטובר 2023 עם כניסתו לכוורת של נתניהו.
אחת החשיפות המרכזיות בראיון נוגעת לסוגיית הסיווג הביטחוני של פלדשטיין. אסנהיים חשף כי למרות שפלדשטיין החזיק בסיווג מתאים כיועצו של השר בן גביר, הוא נכשל בקבלת סיווג גבוה יותר הנדרש לתפקיד דובר מדיני בלשכת רה"מ. הסיבה, לדברי אסנהיים, היא דיווח חסר על שימוש בסמים בעברו, דבר שמנע ממנו את האישור הביטחוני הנדרש.
מפסגת הכוח למרתפי השב"כ
מעבר לפרטים היבשים, אסנהיים מבקש לבחון דרך סיפורו של פלדשטיין תופעה רחבה יותר בסביבת ראש הממשלה. "איך כל כך הרבה אנשים שקרובים ללשכת נתניהו מסתבכים?", הוא תוהה. הוא מתאר את הדרך המהירה מפסגת ההשפעה ועד לחקירות השב"כ, ומציין כי פלדשטיין כנראה לא העלה בדעתו שפרסום המסמך יוביל אותו למציאות כה קשה.
למרות האמפתיה האנושית, אסנהיים מדגיש כי הוא אינו רואה בפלדשטיין קורבן: "מי שנוגע באש הכי רותחת צריך להיזהר שלא להגיע לגבול האפור". עם זאת, הוא מצביע על הפער שבין הרעש התקשורתי הגדול עם התפוצצות הפרשה לבין המציאות הנוכחית, בה פלדשטיין מסתובב ללא תנאים מגבילים וטרם נקבע תאריך למשפטו.
