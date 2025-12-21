המועצה המקומית קרני שומרון עדכנה את התושבים כי בליל שבת התרחשו פריצה בשכונה נווה מנחם. המועצה הודיעה כי נגנבו פרטים יקרי ערך, תכשיטים ונשקים

המועצה המקומית קרני שומרון עדכנה היום (ראשון) את התושבים כי בליל שבת התרחשו פריצה בשכונה נווה מנחם. המועצה הודיעה כי נגנבו פרטים יקרי ערך, תכשיטים ובין היתר גם נשקים. המשטרה הודיעה כי מדובר באירוע פלילי. המועצה מסרה לסרוגים: "האירוע בחקירה, אנחנו בקשר עם המשטרה".

מהמועצה נמסר:"בליל שבת התרחשו אירועי פריצה למספר בתים בשכונת נווה מנחם, בניגוד לשמועות (על אירוע פח"ע) נגנבו פרטים יקרי ערך, תכשיטים ובין היתר גם נשקים. האירוע נמצא בחקירה של משטרת ישראל, ובמקביל בוצעה בדיקה מקיפה ויסודית גם על ידי כוחות הצבא".

"במסגרת הבדיקות נבחנו כלל המצלמות והתיעודים, ונשללה לחלוטין כל אפשרות של חדירה דרך הגדר ההיקפית או הגעה מהשטח החיצוני. אין כל חשש לאירוע פח״ע. מדובר באירוע פלילי, המטופל על ידי המשטרה, והחשודים ייתפסו בהקדם. אגף הביטחון של המועצה, נמצא בקשר הדוק עם המשטרה ופועלים יחד לשים את ידנו על הפורצים".