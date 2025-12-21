פרשן עיתון הארץ גדעון לוי, התייחס למקרה המזעזע, בו נצפתה אישה מוסלמית מכבה את נרות החנוכיה בקניון ויצמן.
בטורו הוא כתב: "גיבורת חג החנוכה שלי השנה היא אשה אלמונית בשחורים. חיג'אב לראשה, ארנק לזרועה וסלולרי בידה השנייה, היא ניגשה ביום רביעי שעבר, נר רביעי של חנוכה, לחנוכייה בקניון ויצמן בתל אביב וכיבתה את הנרות בפו אחד.
בן זוגה מחא לה כפיים. אחר כך חזרה האשה: השַמָש עוד בער והיא כיבתה גם אותו. האשה הזאת היא רוזה פארקס הפלסטינית".
מה דעתך בנושא?
22 תגובות
2 דיונים
בוגדן חמילנצקי
גדעון לוי ירדת מהפסים לך תתחרבן עוכר ישראל11:36 21.12.2025
אלפדו יערון
כשם שכיבתה את נר החוכה ,ככה יכבה גם נרך שלך11:48 21.12.2025
יושר
במילה אחת דפוק יושר11:41 21.12.2025
דופאלו סעשעי
כשם שכבתה את נר החנוכה ,ככה גם יכבה נרך שלך11:54 21.12.2025
שחר טל
גדעון יש לך עוד הזדמנות לחזור בתשובה לפני שהשם יכבה לך את האור...12:00 21.12.2025
מקס
מה אפשר לעשות עם זבל כזה הם מאותו סוג של זבל12:03 21.12.2025
משה
שמאל זה חבורה של הזויים12:07 21.12.2025
למשה
גם השמאלנים מדליקים נרות חנוכה. זה לא שמאל זה עוכר ישראל12:27 21.12.2025
שירי מנתניה
אי אפשר כבר לשמוע את האנטישמיות של גדעון לוי או של אלג'זירה 14 האנטישמי. דיי נמאס!!12:32 21.12.2025
רויטל
הלוואי תקבל נר חנוכה מאחורה12:30 21.12.2025
הגיע הזמן
לשלול לו את האזרחות.13:18 21.12.2025
