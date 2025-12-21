הפרשן גדעון לוי מתייחס לתיעוד הקשה בו נראית מוסלמית מכבה את נרות החנוכיה בקניון ויצמן ואמר: "היא גיבורת חג החנוכה שלי"

פרשן עיתון הארץ גדעון לוי, התייחס למקרה המזעזע, בו נצפתה אישה מוסלמית מכבה את נרות החנוכיה בקניון ויצמן.

בטורו הוא כתב: "גיבורת חג החנוכה שלי השנה היא אשה אלמונית בשחורים. חיג'אב לראשה, ארנק לזרועה וסלולרי בידה השנייה, היא ניגשה ביום רביעי שעבר, נר רביעי של חנוכה, לחנוכייה בקניון ויצמן בתל אביב וכיבתה את הנרות בפו אחד.

בן זוגה מחא לה כפיים. אחר כך חזרה האשה: השַמָש עוד בער והיא כיבתה גם אותו. האשה הזאת היא רוזה פארקס הפלסטינית".