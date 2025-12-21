נשיא טורקיה ארדואן הכריז על בניית נושאת מטוסים ראשונה בגודל מלא, מהלך שיחזק דרמטית את הצי הטורקי במזרח הים התיכון ויעורר דאגה אסטרטגית בישראל.

נשיא טורקיה, ראג'א טאיפ ארדואן, הודיע כי החליט לקדם בניית נושאת מטוסים ראשונה בגודל מלא, שתוקם ותופעל על ידי הצי הטורקי. מדובר בתוכנית שתגדלי משמעותית את יכולות הצי הטורקי ותהפוך אותו לעוצמתי ביותר במזרח הים התיכון, במה שצפוי להפוך לכאב ראש אסטרטגי משמעותי לישראל.

על פי הודעתו של ארדואן, טורקיה החלה בקידום בניית נושאת מטוסים לאומית ראשונה, כחלק מ“התוכנית להרחבת יכולות הצי והעצמת מעמדה האסטרטגי של טורקיה בזירה הימית והבינלאומית”. לדבריו, מדובר בנושאת מטוסים “בגודל מלא”, באורך של לפחות 300 מטרים – קפיצת מדרגה משמעותית ביחס ליכולות הנוכחיות של הצי.

נכון להיום, כלי השיט הגדול והמתקדם ביותר של טורקיה הוא נושאת המסוקים והכטב"מים TCG Anadolu, שאינה מוגדרת כנושאת מטוסים קלאסית. המעבר לפלטפורמה ייעודית להמראת ונחיתת מטוסי קרב ימקם את טורקיה במועדון מצומצם של מדינות בעלות יכולת הקרנה אווירית ימית רחבת היקף.

עבור ישראל, המשמעות היא שינוי אפשרי במאזן הכוחות הימי-אווירי באזור. נוכחות טורקית קבועה עם יכולת אווירית עצמאית בלב הים התיכון עלולה להגביל חופש פעולה, להעצים מתחים קיימים ולהוסיף שכבת מורכבות חדשה לתכנון הביטחוני.

עם זאת, מומחים מציינים כי בניית נושאת מטוסים היא פרויקט ארוך, יקר ומורכב במיוחד, הן טכנולוגית והן מבצעית. נדרשות שנים של פיתוח, תשתיות, הכשרת צוותים והתאמת מטוסי קרב ייעודיים. למרות זאת, עצם ההכרזה משקפת את שאיפתו של ארדואן למצב את טורקיה כמעצמה אזורית ובינלאומית.