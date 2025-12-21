נשיא טורקיה, ראג'א טאיפ ארדואן, הודיע כי החליט לקדם בניית נושאת מטוסים ראשונה בגודל מלא, שתוקם ותופעל על ידי הצי הטורקי. מדובר בתוכנית שתגדלי משמעותית את יכולות הצי הטורקי ותהפוך אותו לעוצמתי ביותר במזרח הים התיכון, במה שצפוי להפוך לכאב ראש אסטרטגי משמעותי לישראל.
על פי הודעתו של ארדואן, טורקיה החלה בקידום בניית נושאת מטוסים לאומית ראשונה, כחלק מ“התוכנית להרחבת יכולות הצי והעצמת מעמדה האסטרטגי של טורקיה בזירה הימית והבינלאומית”. לדבריו, מדובר בנושאת מטוסים “בגודל מלא”, באורך של לפחות 300 מטרים – קפיצת מדרגה משמעותית ביחס ליכולות הנוכחיות של הצי.
נכון להיום, כלי השיט הגדול והמתקדם ביותר של טורקיה הוא נושאת המסוקים והכטב"מים TCG Anadolu, שאינה מוגדרת כנושאת מטוסים קלאסית. המעבר לפלטפורמה ייעודית להמראת ונחיתת מטוסי קרב ימקם את טורקיה במועדון מצומצם של מדינות בעלות יכולת הקרנה אווירית ימית רחבת היקף.
עבור ישראל, המשמעות היא שינוי אפשרי במאזן הכוחות הימי-אווירי באזור. נוכחות טורקית קבועה עם יכולת אווירית עצמאית בלב הים התיכון עלולה להגביל חופש פעולה, להעצים מתחים קיימים ולהוסיף שכבת מורכבות חדשה לתכנון הביטחוני.
עם זאת, מומחים מציינים כי בניית נושאת מטוסים היא פרויקט ארוך, יקר ומורכב במיוחד, הן טכנולוגית והן מבצעית. נדרשות שנים של פיתוח, תשתיות, הכשרת צוותים והתאמת מטוסי קרב ייעודיים. למרות זאת, עצם ההכרזה משקפת את שאיפתו של ארדואן למצב את טורקיה כמעצמה אזורית ובינלאומית.
שירי מנתניה
חבל, שמסיתיהו עסוק בשיווק באגס באני, במקום לדאוג לביטחון ישראל.12:24 21.12.2025
דיקי
בתגובה ל: שירי מנתניה
שירי תמשיכי לחלל למוסלם.12:56 21.12.2025
מוטי שמואל
בתגובה ל: שירי מנתניה
תגיד תודה שאם לא הוא ראש ממשלה לא היית זוכה לכתוב את השטויות האלו.13:21 21.12.2025
אדי עדי
בתגובה ל: שירי מנתניה
גויים ואתייסטים לא יכולים להבין את העם היהודי אז אין לך תקנה14:13 21.12.2025
אלון
בתגובה ל: מוטי שמואל
חה חה. בתקופתו של הסוכן הקטארי(לא מזדון, מעיוורון), נשחטו הכי הרבה יהודים מאז תקופת השואה... והדה-לגיטימציה לישראל התעצמה לממדים הזויים... כאשר הקטארי שיחק בו כמו עם ילד... לא היה בושה כזאת.14:17 21.12.2025
ישראלי
בתגובה ל: שירי מנתניה
קנאי. לפחות הוא לא נתן את הגז לחיזבאללה14:37 21.12.2025
ישראלי
בתגובה ל: אלון
אתה צודק חלקית בזכות שבכ וצהל הא הטבח וניתן הכסף לחמאס. קינאה מחלה קשה14:39 21.12.2025
שבנם
בתגובה ל: מוטי שמואל
שתוק יא לקק של ביבי מה יוצא לך מזה ? הוא לא סופר אף אחד חוץ מהמשפחה שלו והלקקנים שבכנסת ובממשלה אתה נחשב ללקקן שלא קשור לכלום15:30 21.12.2025
צדקיהו
בתגובה ל: שירי מנתניה
חבל שלשון הרע שלך מטנפת את כל הרשת . !15:48 21.12.2025
שי
מירוץ החימוש של ימינו. המלחמה רק בחיתוליה, אנחנו בפתח מלחמת עולם שלישית, ואנחנו צריכים מנהיג שיגן על האינטרסים שלנו, ולא כזה ששלח מזוודות של מזומנים לחמאס ומסרב לחקור את המחדל של עצמוהמשך 12:30 21.12.2025
יואב בן צוריה
צוללת תטביע אותה...13:06 21.12.2025
עמוס
לטורקים יש כבר נושאת מטוסים עם בסיס חיל אויר שלם עליה והוא רק 300 קמ מישראל כאשר טווח האף 16 שלהם שם הוא 430 קמ. הבסיס הזה נמצא על נושאת המטוסים ששמה קפריסין הטורקית. גם מהבסיסים בטורקיה עצמה אפשר להגיע עם מטוסי הקרב לישראל. כאב ראש כן אבל לא חדש ולא יותר מזה.המשך 13:31 21.12.2025
שלם
הכרזת מלחמה מחוץ לגבולות טורקיה השאיפה , ובכלל , רואים שטורקיה מצד ואיראן מצד של סוריה לבנון שער המלחמה הצפוני , ומצרים והתמנים ועזה וסודן מהדרום , שום תחבולה לא תעבוד נגד ישראל , להפך יהיה , גם מתוכנו מארה"ב העשירים הרפורמים = אש"ף , שסיבכו את כול העולם בשם הדמוקרטיה להשתלט על ישראל כמותם ,המשך 13:39 21.12.2025
Gg
תהיו רגועים הכי פשוט זה לפגוע בנושאת מטוסים . המצביא נתניהו ידאג להם .14:21 21.12.2025
נתן
רק מסכסך אותנו עם כל העולם ואחותו.17:22 21.12.2025
רואה צלול
אחרי עשרים שנות שלטון "גוש" נתניהו מה לא הבנתם? לא מובן שזה שלטון חרדים ומשתמטים? מדוע גוש המשתמטים קורא לעצמו "המחנה הלאומי"? זהו שלטון מושחת הנגוע במרמה והפרת אימונים כגישה כוללת, ויש עדיין חסידים שוטים שאוכלים בתיאבון את התעמולה שלהם?המשך 16:02 21.12.2025
אבי
כמה טילים והיא שוחה עם הדגים.... ממש לא רעיון טוב14:53 21.12.2025
צח גרימברג
סיוט לישראל מי המציא כותב הכתבה המשועמם?22:49 21.12.2025
