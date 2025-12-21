מי שחשב שים המלח הוא המקום המושלם לברוח אליו בשביל קצת שקט – כנראה עוד לא פגש חוקרת משטרה טרייה עם תיק רצח ראשון על הראש. רצח בים המלח, הסדרה החדשה של קשת 12, לוקחת את אתר הנופש הכי רגוע בארץ והופכת אותו בן-לילה לזירת פשע לא צפויה.

הכול מתחיל כמעט בתמימות: חוקרת צעירה מגיעה למלון בים המלח כדי לפרגן לעצמה כמה ימים של שקט. בפועל? אחד האורחים נרצח, החופשה נגדעת, והיא, שסיימה עכשיו קורס, מגלה שאין לה לאן לברוח – "אם כבר יש חוקרת במלון, למה לא להפיל עליה את התיק?"

כולם חשודים, כולל מי שנראה הכי נחמד

בתפקיד הראשי מככבת ניב סולטן, כחוקרת משטרה צעירה, עייפה ובעיקר לא מוכנה נפשית לכאוס שמתרחש סביבה. אורחי המלון – טיפוסים צבעוניים, מוזרים ולעיתים הזויים, הופכים במהירות לרשימת חשודים ארוכה מדי. כל אחד מהם יכול להיות הרוצח, ואף אחד לא באמת תמים.

לצידה משתתפים אנה זק, אביהו פנחסוב, וגם רועי ניק, ענת עצמון, דורי בן זאב, רותם שפי, אסף פרי, הנרי דוד, אבי דנגור, ליה אללוף ובן יוסיפוביץ – קאסט שמבטיח שגם כשהכול נראה רגוע, משהו תמיד עומד להתפוצץ.

מאחורי הקלעים

הסדרה נוצרה על ידי רז יובן, בוימה בידי תומר שני, והופקה על ידי יואב גרוס הפקות.