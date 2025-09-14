גבר כבן 70 טבע הבוקר למוות בחוף מילוס בים המלח. צוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה לאחר שנמשה מהמים ללא הכרה ודופק, אך נאלצו לקבוע את מותו

גבר כבן שבעים טבע הבוקר למוות בחוף מילוס בים המלח.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 09:44 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על גבר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה סמוך לחוף מילוס בים המלח. לאחר פעולות החייאה, חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותו של גבר כבן 70.

עוד באותו נושא בפעם השניה היום: טביעה בחוף סירונית בנתניה 18:50 | דוד פרוידיגר 0 0 😀 👏

פראמדיקית מד"א רוני כהנא וחובש רפואת חירום במד"א יחיא אזברגה סיפרו:

"הובילו אותנו אל החוף, וראינו גבר כבן 70 שוכב כשהוא מחוסר הכרה. הנוכחים במקום סיפרו לנו שהוא נמשה מהמים על ידי המציל. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא ללא דופק וללא נשימה. ביצענו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, אך לצערנו, בסופן נאלצנו לקבוע את מותו במקום."