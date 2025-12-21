חשד לניסיון רצח והתאבדות בבת ים: גבר נמצא במצב אנוש ליד סכין מגואלת בדם ומותו נקבע בביה"ח, אישה נמצאה בדירה במצב אנוש עם סימני דקירות בגופה

חשד לניסיון רצח והתאבדות בבת ים: גבר נמצא הבוקר (ראשון) ברחוב הרב הלוי במצב אנוש ליד סכין מגואלת בדם ומותו נקבע בבית החולים, אישה נמצאה בדירה במצב אנוש עם סימני דקירות בגופה ולאחר מכן נקבע מותה.

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה, אודות גבר שרוע על הכביש בכניסה לבניין, ברחוב הרב לוי בבת ים במצב אנוש ולידו סכין מגואלת בדם. הגבר פונה למרכז רפואי וולפסון ושם נקבע מותו".

"שוטרים שהגיעו למקום עלו לדירה בה התגורר המנוח, ביקשו להיכנס ולאחר שלא נענו פרצו את הדלת. בדירה הבחינו השוטרים באישה בשנות ה-70, עם סימני דקירה במצב אנוש מחוסרת הכרה. שוטרי משטרת בת ים ואנשי הזיהוי פועלים בזירה ואוספים ממצאים מהזירה".

ממד"א נמסר: "בשעה 05:10 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון, על גבר ואישה שנמצאו מחוסרי הכרה ברחוב הרב משה לוי בבת ים. חובשים ופראמדיקים של מד"א קבעו את מותה של אישה כבת 70 ופינו לבי"ח וולפסון, גבר כבן 40 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה.

פראמדיקים במד"א רון אביזוב, אריאל ווסרשטיין ומיכאל מנקוב, סיפרו: "הגענו למקום וראינו גבר כבן 40 שוכב על המדרכה כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו אנוש. לאחר מכן שוטרים הובילו אותנו אל דירה בבניין סמוך לאירוע, אישה כבת 70 שכבה כשהיא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פצעי דקירה בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".