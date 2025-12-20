כוחות צה"ל פעלו בשני אירועים נפרדים בצפון רצועת עזה, לאחר זיהוי חשודים ומחבלים שהתקרבו למרחב הקו הצהוב. בצה"ל מסרו כי אחד האירועים מצוי בתחקור

במהלך סוף השבוע האחרון אירעו שני אירועים מבצעיים נפרדים בצפון רצועת עזה, במרחב הקו הצהוב, כך נמסר מדובר צה"ל.

באירוע הראשון, שאירע אמש (שישי) במהלך פעילות של כוחות צה"ל במרחב הקו הצהוב, זוהו מספר חשודים במבנים שולטים הממוקמים מערבית לקו. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעבר החשודים. בצה"ל מסרו כי מוכרת טענה על נפגעים במרחב וכי האירוע מתוחקר. עוד נמסר כי צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם.

באירוע נוסף, שהתרחש מוקדם יותר היום (שבת) כוחות צוות הקרב של חטיבת ירושלים (16), הפועלים בצפון רצועת עזה, זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. בעקבות הזיהוי, חיל האוויר, בהכוונת הכוחות בשטח, חיסל את המחבלים במטרה להסיר את האיום.

מצה"ל נמסר כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הכוחות.