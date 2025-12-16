דוברות ישראל ביתנו צייצה: "תכניסו את זה טוב טוב לראש: הממשלה הבאה תהיה ציונית בלבד. ‏בלי המפלגות החרדיות, בלי המפלגות הערביות"

דוברות ישראל ביתנו צייצה הערב (שלישי) לפני זמן קצר לגבי הרכב הממשלה הבאה אם הם יבחרו והבטיחה כי היא תהיה ללא ערבים וללא חרדים.

הציוץ המלא: "תכניסו את זה טוב טוב לראש: הממשלה הבאה תהיה ציונית בלבד. ‏בלי המפלגות החרדיות, בלי המפלגות הערביות, בלי ׳נמות ולא נתגייס׳ ובלי שנאה למדינה".

מוקדם יותר חברת הקבינט המדיני בטחוני, השרה אורית סטרוק, התייחסה להרכב הממשלה שצריכה לקום אחרי הבחירות הבאות, והבהירה כי אביגדור ליברמן עדיף על נפתלי בנט. בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמרה סטרוק: "ליברמן יכול מזמן היה להיות שותף פוליטי. אם הוא ירצה לחזור לגוש הימין אנחנו נשמח מאוד".

המראיין שרון גל שאל אותה: "ובנט?". בתגובה סטרוק שתקה שתיקה ארוכה. גל לקח שוב את זכות הדיבור ואמר: "השתיקה הזו אומרת הכל".

סטרוק השיבה: "בנט זה כאב לב גדול. אי אפשר להתייחס כשותף פוליטי לאדם שעושה את ההיפך ממה שהוא הבטיח בכל מקום. נכון שליברמן גם ישב עם האחים המוסלמים, אבל אני קוראת בכל הזדמנות לכל מפלגה כזו שהייתה שותפה עם האחים המוסלמים לחזור בה ולהודיע שהיא לא תשב יותר איתם. כל מי שיחזור בו מרעיון העוועים הזה – גם ברוך יהיה".