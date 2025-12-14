משטרת אוסטרליה הודיעה לפני זמן קצר על מספר הנרצחים והפצועים בפיגוע הרצחני בסידני: "12 בני אדם נרצחו, כולל גבר שנחשב לאחד המחבלים"

המשטרה מדגישה כי מספר הנפגעים צפוי להשתנות ככל שהמבצע יימשך וממשיכה להזכיר לציבור להימנע מהגעה לאזור. מהמשטרה נמסר: "שירותי חירום הוזעקו למצעד קמפבל בסביבות השעה 18:45, בתגובה לדיווחים על יריות. שוטרים הגיעו למקום. מספר פריטים חשודים שנמצאו בסביבה נבדקים על ידי שוטרים מומחים. זירת פשע נרחבת נחקרה והחקירה נמשכת. לא דווח על אירועים נוספים בסידני הקשורים לאירוע זה".

מתוך הצהרת משטרת אוסטרליה: "יש לנו מידע שלא נחלוק בשלב הזה לגביי זהות המפגעים. מספר ההרוגים עלה ל-12 והוא כולל את המפגע. אני לא יכול לומר שיש או אין מפגע שלישי אבל אנחנו בודקים את הענין. זהות אחד המפגעים פורסמה, זה לא זמן לנקמה או לתגובות מצד הקהילה".

המשטרה הוסיפה: "יותר מאלף בני אדם נכחו באירוע בעת התרחשות הירי. יחידת החבלה של המשטרה פועלת כעת לטיפול בכמה מטעני חבלה מאולתרים החשודים כמטענים. נבחנת מעורבות של חשוד שלישי".

מוקדם יותר הותר לפרסום כי אחד הנרצחים בפיגוע הרצחני בסידני שבאוסטרליה הוא שליח חב״ד הרב אלי שלנגר הי"ד. כזכור ירי המוני התרחש היום במסיבת חנוכה בבונדי ביץ' בסידני שבאוסטרליה.