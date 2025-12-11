דוברת הבית הלבן התייחסה לניסיונות התיווך במלחמה בין רוסיה ואוקראינה ואמר כי לנשיא טראמפ "נמאס מפגישות שנועדו רק לשם הפגישה"

דונלד טראמפ מתעייף מהתיווך בין רוסיה ואוקראינה. בצל הקיפאון במלחמה בין רוסיה לאוקראינה והניסיונות הדיפלומטיים להביא להפסקת אש, דוברת הבית הלבן סיפקה הצצה לתחושותיו של הנשיא טראמפ בנוגע למצב המתמשך. בדברים שנשאה, תיארה הדוברת נשיא שמתוסכל מחוסר ההתקדמות ודורש פתרונות מעשיים בשטח.

לדבריה, הממשל האמריקני השקיע מאמצים כבירים בתקופה האחרונה כדי לנסות ולגשר בין הצדדים. "הנשיא מתוסכל מאוד משני הצדדים של המלחמה הזו. נמאס לו מפגישות שמתקיימות רק לשם קיום הפגישה. הממשל השקיע יותר מ-30 שעות רק בשבועיים האחרונים בפגישות עם הרוסים והאוקראינים, וכן בשיחות עם האירופאים", ציינה הדוברת.

עם זאת, המסר המרכזי שיצא מהבית הלבן הוא של חוסר סבלנות כלפי גרירת הרגליים המדינית. הדוברת הדגישה כי טראמפ אינו מעוניין בהמשך הדיונים העקרים, אלא בתוצאות מיידיות שיביאו לסיום הקרבות. לגבי ההתפתחויות המדיניות הקרובות, ציינה הדוברת כי יש להמתין ולראות מה ילדו הפגישות המתוכננות לסוף השבוע הקרוב.