סמוטריץ' מעדכן על מצב בנו: "ברוך השם קצת יותר רגוע"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם עדכון על המצב של בנו שנפצע במהלך המלחמה בלבנון: "ברוך השם קצת יותר רגוע מאתמול. ממשיכים להתקדם בע"ה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עדכן הבוקר (רביעי) על מצבו של בנו, שנפצע לפני מספר שבועות מפגיעת פצצת מרגמה שנורתה לעבר כוחות צה"ל בגבול לבנון.

סמוטריץ' פרסם ברשתות החברתיות תמונה בה הוא נראה עומד לצד מיטת בנו בבית החולים כשהוא עוטה תפילין וטלית, וכתב: "בוקר טוב. ‏אחרי עוד לילה ליד הגיבור שלנו שעבר ברוך השם קצת יותר רגוע מאתמול. ממשיכים להתקדם בע"ה. תמשיכו בבקשה להתפלל לרפואת בניה חברון בן רויטל, בתוך כל פצועי צה"ל וחולי ישראל".

כזכור, בנו של סמוטריץ, בניה, הוא אחד מ-8 לוחמי חטיבת גבעתי שנפגעו לאחר שמחבלי חיזבאללה ירו לעברם פצצות מרגמה בקרב בגבול הלבנון. על פי עדכון שהוציא סמוטריץ' הוא סיפר כי בנו נפצע מהירי וכי הכדור קרע את הכבד ונעצר לפני כלי דם מרכזי בבטן.