סמוטריץ' תומך בסטרוק: "יש לשים גבול גם לציניות המרושעת"

שר האוצר הביע תמיכה בחברת מפלגתו השרה סטרוק, שביתה אותרה ללא רוח חיים: "מי שמנצל את השבר והאובדן הנורא מכל כדי לנגח ולהסית ברגעים כאלה הוא אדם שפל ומתועב"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על מותה של שושנה סטרוק ביתה של השרה להתיישבות ומשימות לאומיות אורית סטרוק: "מי שמנצל את השבר והאובדן הנורא מכל כדי לנגח ולהסית ברגעים כאלה הוא אדם שפל ומתועב"

ההודעה המלאה: "חיבוק וחיזוק לחברתי היקרה אורית ולמשפחתה בשעתם הקשה. מי שמנצל את השבר והאובדן הנורא מכל כדי לנגח ולהסית ברגעים כאלה הוא אדם שפל ומתועב. יש לשים גבול גם לציניות המרושעת".

כזכור שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק הודיעה הבוקר כי בתה שושנה הלכה לעולמה. השרה כתבה: "מעדכנת בלב שבור על פטירת בתנו האהובה שושנה".

שושנה סטרוק נמצאה ללא רוח חיים. כוחות הצלה שהגיעו לבית במושב אמירים ליד צפת, נאלצו לקבוע את מותה. סטרוק שהתגוררה בשנים האחרונות גם בארץ וגם בחו"ל, פרסמה סרטונים בהם טענה לפגיעות טקסיות שנעשו לה על ידי בני משפחה. היא אף הגישה תלונה נגד הוריה לפני כשנה.

נפגעות מינית וניצולות הפגיעות הטקסיות בישראל, הגיבו גם הן למותה של שושנה סטרוק, ביתה של השרה אורית סטרוק: "אנחנו נדאג, בכל כוחנו, שקולך יישמע ומותך לא יהיה לשווא"