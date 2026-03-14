בתה של השרה אורית סטרוק נמצאה ללא רוח חיים

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק הודיעה הבוקר (ראשון) כי בתה שושנה הלכה לעולמה. השרה כתבה: "מעדכנת בלב שבור על פטירת בתנו האהובה שושנה".

מודעת אבל שושנה סטרוק צילום: ללא קרדיט

שושנה סטרוק נמצאה ללא רוח חיים. כוחות הצלה שהגיעו לבית במושב אמירים ליד צפת, נאלצו לקבוע את מותה. סטרוק שהתגוררה בשנים האחרונות גם בארץ וגם בחו"ל, פרסמה סרטון לאחרונה בו הודיעה כי היא נודדת בין בתים.

"כיום אני ללא דירה משלי, עוברת בין בתים של אנשים טובים שמסייעים לי. אין לי יכולת נפשית לעבוד כרגע, ואין לי משפחה שיכולה לסייע לי. לכן אני פונה אליכם.ן - כל תמיכה, קטנה כגדולה, תסייע לי לעמוד על הרגליים ולקבל את התמיכה שאני זקוקה לה".