אהוד יערי: "חשבתי שלא כדאי לחסל אותו"

‏הפרשן לענייני ערבים אהוד יערי ('חדשות 12'), התראיין היום (רביעי) ברדיו 103fm והתייחס לחיסולו של עלי לאריג'אני.

בדבריו הוא אמר: "בעיניי זו פרשת דרכים - אני ואחרים חשבנו שלא כדאי לחסל אותו בשלב הזה, כי אולי הוא יוכל לשמש כתובת לסגור את העניינים. מבחינת טראמפ, התברר במגעים האחרונים שהתנאים שלו בלתי מתקבלים על הדעת, מאותו רגע - אין עניין בו".

עוד הוא הוסיף: "אני לא רואה את האמריקנים קוראים עדיין לציבור לצאת לרחובות, זה מתוכנן לבוא ברגע מסוים. במקומות מסויימים הם יקבלו חיפוי אווירי מלמעלה והם יכולים לצאת. אסור לזה להיעשות כלאחר יד, אתה לא רוצה לשלוח אנשים להיקטל".