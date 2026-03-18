בפעם השנייה תוך שבוע: הרס בגבעת "שירת ציון", 5 נפצעו בפינוי

הנחיית אלוף הפיקוד כוחות מג"ב איו"ש פשטו על גבעת "שירת ציון" בשומרון, בית המשפחה הוחרב על תכולתו, ושאר המבנים נהרסו כליל. התושבים סיפרו: "הכוחות השתמשו באלימות חריגה שלא ראינו עד כה"

תוך שבוע בלבד מאז הריסת בית משפחת מלכיאל בגבעת "שירת ציון" בשומרון - הלילה הגיעו כוחות רבים של מג"ב איו"ש לנקודה פעם נוספת, ויחד עם פקחי המנהל האזרחי ביצעו הרס נרחב במקום.

כלים הנדסיים כבדים עלו על בית המשפחה והחריבו אותו על כל תכולתו, כמו כן בית הבחורים נהרס גם הוא. תשתיות המים והביוב הושחתו הצינורות נחתכו, על מנת לשלול כל סיכוי למגורים בנקודה.

כחלק מהמחאה על ההרס - התושבים התיישבו בתוך הבית וסירבו להתפנות המקום, לתוך בית המשפחה הושלכו רימוני גז והלם, וכתוצאה מהחנק פונו שלוש תושבים לקבלת טיפול רפואי. כמו כן בחורים שעלו על גג המבנה רוססו בגז פלפל מטווח אפס והורדו בדרך מסוכנת מאוד - בכף של השופל.

שוטר תועד מכניס אגרוף בפרצופו של אחד התושבים, כתוצאה מכך הוא נזקק לטיפול רפואי וחבישת עינו, סך הכול כחמישה מתיישבים נזקקו לטיפול רפואי.

בשבוע וחצי האחרונים נרשמו מעל עשרה פינויים והריסות בנקודות התישבות שונות, וכן הוחרמו חמישה עדרי צאן ששימשו לשמירה על המרחב.

התושבים נדהמו מהאלימות החריגה וסיפרו: "לא האמנתי למראה עיני, איך יכול להיות שאדם מתנהג בכזאת אלימות, ועוד נציג החוק?".

אחד התושבים הוסיף: "ניסיתי לפנות לקצין הפינוי על מנת להוציא את הציוד החשוב מהבית לפני ההרס ובתגובה קיבלתי אגרוף בפרצוף", הוא המשיך ואמר בכאב "אנחנו מיישבים את הארץ, בוודאי לא אויב, והיחס שהרגשתי אמש היה כאחרון המחבלים בעזה וג'נין".

גבעת "שירת ציון" הוקמה לפני ארבעה חודשים, ונבנתה לזכרה של סגן שיר חג'אג' הי"ד שנפלה בפיגוע בארמון הנציב בשנת 2018