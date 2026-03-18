לא רק בישראל: טילים איראניים שוגרו לעבר איחוד האמירויות

במקביל לירי לעבר ישראל, איחוד האמירויות הודיעו כי טילים איראניים שוגרו לעבר המדינה ויורטו

דקות ספורות אחרי הירי לעבר ישראל, באיחוד האמירויות הודיעו הבוקר (רביעי) על טילים איראניים ששוגרו לעבר המדינה. במקביל דווח על פיצוץ עז שנשמע בדובאי.

לפי הודעת משרד הפנים האמירתי, מערכות ההגנה האווירית "התמודדו עם איום טילים", כשהרשויות בדובאי אישרו כי כל הטילים יורטו בהצלחה. לא דווח על נפגעים באירוע, אך הציבור התבקש "להישאר במקומות מוגנים" עד להודעה חדשה.

התקיפה הנוכחית מגיעה יום אחרי שמזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח עם שר החוץ של איחוד האמירויות, עבדאללה בן זאיד אאל נהיאן. לפי הודעת הבית הלבן, בשיחה רוביו "הביע תנחומים על אלו שנהרגו במתקפות חסרות ההבחנה של איראן נגד איחוד האמירויות, ואישר מחדש את מחויבותה של ארה"ב לביטחון האמירויות".