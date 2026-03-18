אלו הסרוגות שייצגו את ישראל בחידון התנ"ך העולמי

הלילה התקיים אירוע השיא של חידון התנ"ך בו נבחרו 2 הנציגות שייצגו את ישראל בחידון העולמי ביום העצמאות. במקומות הראשונים זכו תלמידות אולפנת בהרן ולאו בק בחיפה, נציגות החינוך הממלכתי דתי חרדי והחינוך הממלכתי

הלילה (רביעי) קיים משרד החינוך את אירוע חידון התנ"ך הארצי בכפר סבא, בו לקחו חלק 12 תלמידי החינוך הממלכתי ו-13 תלמידי החינוך הממלכתי דתי חרדי. התלמידים והתלמידות התמודדו על התואר חתן וכלת חידון התנ"ך והכרטיס לחידון העולמי של יום העצמאות.

חידון התנ"ך הארצי הינו אירוע השיא אליו מגיעים התלמידים אשר זכו בציונים הגבוהים ביותר ובמקומות הראשונים בחידונים של כל מחוז בישראל. הטקס התקיים במעמד הנהלת משרד החינוך, צוותי החידון ונציגי המחוזות שהתמודדו על התואר הנכסף.

הזוכות הגדולות

זוכי חידון התנ"ך בחינוך הממלכתי היו תלמידי כיתה י' מבית הספר מקיף לאו בק בחיפה. במקום הראשון ובתואר כלת חידון התנ"ך זכתה יעל יאו וסגן כלת החידון הוא גאורגי ריבינקוב.



בחינוך הממלכתי דתי וחרדי זכו תלמידי המינהל לחינוך התיישבותי. בתואר כלת חידון התנ"ך הארצי זכתה הודיה כהן, תלמידת כיתה י״א מאולפנת בהר"ן וסגן כלת החידון הוא ידידיה מולאיוף, תלמיד כיתה י״א מישיבת בני עקיבא בשומרון