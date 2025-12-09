חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 09.12.2025 / 12:02

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס לאיום הטכנולוגי ומערך הסייבר נגד ישראל, בעיקר זה שמופעל על ידי איראן. כך הוא הציע להתמודד מולו

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, נשא כעת (שלישי) דברים בכנס הסייבר הבינלאומי בתל אביב. בדבריו הוא התייחס לאיומים הטכנולוגים על מדינת ישראל. בפתח דבריו אמר: "דמיינו שאיראן מחדירה בחשאי לישראל מיליון מומחי פריצת סייבר, והם חודרים לכל המערכות שלנו ומחוללים תוהו ובוהו בישראל. ‏משביתים בתי חולים, מוחקים את כל חסכונות הציבור בבנקים, מעוותים תוצאות בחירות. ‏כאשר סייבר ״רוכב״ על AI, זה תרחיש אפשרי. ‏לכן, כדי לשמור על אזרחי ישראל, אנחנו נקים כיפת ברזל סייבר לאומית". עוד באותו נושא נערכים למלחמה דיגיטלית: "תתנהל בלי ירייה אחת" 10:15 | קובי פינקלר 0 0 😀 👏

