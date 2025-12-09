ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, נשא כעת (שלישי) דברים בכנס הסייבר הבינלאומי בתל אביב. בדבריו הוא התייחס לאיומים הטכנולוגים על מדינת ישראל.

בפתח דבריו אמר: "דמיינו שאיראן מחדירה בחשאי לישראל מיליון מומחי פריצת סייבר, והם חודרים לכל המערכות שלנו ומחוללים תוהו ובוהו בישראל. ‏משביתים בתי חולים, מוחקים את כל חסכונות הציבור בבנקים, מעוותים תוצאות בחירות.

‏כאשר סייבר ״רוכב״ על AI, זה תרחיש אפשרי. ‏לכן, כדי לשמור על אזרחי ישראל, אנחנו נקים כיפת ברזל סייבר לאומית".

 