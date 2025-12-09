ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, נשא כעת (שלישי) דברים בכנס הסייבר הבינלאומי בתל אביב. בדבריו הוא התייחס לאיומים הטכנולוגים על מדינת ישראל.
בפתח דבריו אמר: "דמיינו שאיראן מחדירה בחשאי לישראל מיליון מומחי פריצת סייבר, והם חודרים לכל המערכות שלנו ומחוללים תוהו ובוהו בישראל. משביתים בתי חולים, מוחקים את כל חסכונות הציבור בבנקים, מעוותים תוצאות בחירות.
כאשר סייבר ״רוכב״ על AI, זה תרחיש אפשרי. לכן, כדי לשמור על אזרחי ישראל, אנחנו נקים כיפת ברזל סייבר לאומית".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
שירי מנתניה
נפתלי מתי תגיע כבר? תכב לא תשאר מדינה.12:32 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
הנוכל יקבל 3611 קולות בבחירות12:29 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: לוי כהן
מחנה ההשתמטות וההפליה בין דם לדם יקבל 49 מנדטים.12:33 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
נפתלי מתי תגיע כבר? תכב לא תשאר מדינה.12:32 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
הנוכל יקבל 3611 קולות בבחירות12:29 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: לוי כהן
מחנה ההשתמטות וההפליה בין דם לדם יקבל 49 מנדטים.12:33 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח מודאג
מחכה לספר שלו החדש שיוצא ב- 5 דקות של הרב-נוכל הזה גם בנושא אירן.12:29 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר