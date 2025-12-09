לאחר ששני בכירים בשב"כ לשעבר סירבו להתייצב לבדיקה אצל מבקר המדינה – עמית אסא בכיר בשב"כ לשעבר טוען כי מדובר במהלך מטריד ומחשיד

עמית אסא, בכיר בשב"כ לשעבר, התראיין היום (שלישי) ברדיו גלי ישראל והתייחס לסירובם של 2 אנשי שב"כ לשעבר להתייצב לבדיקה במשרד מבקר המדינה.

אסא אמר: "זה מחשיד ומטריד מאוד שזה המהלך שהם עושים, אולי יש כאן באמת משהו שלא רוצים שנדע… השאלה כרגע היא מה אנחנו עושים עם זה. למנוע את חקירת מבקר המדינה זה לפגוע בכל דבר דמוקרטי שאנחנו יכולים לחשוב עליו".

נכיר כי אמש, מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, שיגר תגובה נפיצה במיוחד לעבר בכיר השב"כ לשעבר, שהודיע פעם נוספת על סירובו להתייצב לביקורת המבקר, למרות סמכותו בחוק לזמן אותו. אנגלמן תקף את טענותיו של איש השב"כ, והודיע כי מדובר בהפרת חוק בוטה.

איש השב"כ לשעבר המדובר, אשר שימש כגורם בכיר ביותר בפיקוד דרום במהלך אירועי השביעי באוקטובר, סירב להתייצב בפני המבקר, למרות סמכותו החוקית המובהקת לאלץ גורמים לעמוד למתן עדות.

למרות סמכותו החוקית של המבקר לזמן אותו, בכיר השב"כ לשעבר בחר להתעלם מההוראה החוקית, ולטעון כי אינו יכול להיות מחויב לעמוד לביקורת וכי "יש לחכות להכרעת בג"ץ" בקשר לוועדת חקירה ממלכתית.

אנגלמן דחה בתוקף את טענותיו של איש השב"כ והבהיר כי מדובר בהפרה חמורה של החוק ושל מחויבות ציבורית בסיסית.