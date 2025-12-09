ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם אמש נאום בכנסת, במהלך דיון 40 החתימות. המגיש אודי סגל התייחס לכך ואמר: זה הדבר שהכי הפריע לי בנאום

המגיש אודי סגל, דיבר היום (שלישי) ב103fm על נאום ראש הממשלה נתניהו בכנסת ואמר: "הדבר שהכי הפריע לי בדיון, החיוך של נתניהו, החיוך והזלזול. כל הזמן מזלזל בציבור האחר, זו לא האווירה שאיתה נערכים למערכה הבאה, בטח לא החיוך שמי שיכול לעטות על פניו אחרי שנתיים איומות של מלחמה קשה עם כ"כ הרבה קורבנות וחללים. בסוף מה שהרגשתי זו צביטה בלב".

נזכיר כי אמש נתניהו נשא נאום במליאת הכנסת בדיון 40 החתימות ואמר: "הטענות על קריסת מעמדה הבינלאומי של ישראל – מנותקות מהמציאות. ישראל היא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון". נתניהו האשים את האופוזיציה: "בכל העולם מצטטים את מה שאמרתם פה, שאני רוצה במות חטופים ושאנחנו הורגים תינוקות כתחביב".

עוד באותו נושא הקאמבק של יאיר נתניהו 17:16 | חדשות סרוגים 5 1 😢

ראש הממשלה הוסיף: "בסוף החודש אפגש בפעם השישית עם טראמפ, לפני כל פגישה יש ריטואל קבוע שאתם בוכים שיש התנגשות וכיפופי ידיים ואתם כל פעם מתאכזבים. יש לנו שיח עם מעצמה נוספת, עם רוסיה. אני משוחח עם פוטין על בסיס קבוע, ויש לשיח הזה משמעות לשמירה על אינטרסים ביטחוניים. כולל עכשיו בגבולנו הצפוני. קבעתי גם להיפגש בקרוב עם ראש ממשלת הודו".

לאחר דבריו התעוררה מהומה במליאה. נתניהו לעג לחברי האופוזיציה: "אתם תטפלו בחמאס?". בתגובה, חלק מהאופוזיציה קראו לעבר ראש הממשלה שהוא מימן את חמאס ושחרר את סינואר. נתניהו ענה: "צריך להבין את האופוזיציה, הם בלחץ שלא יהיו בכנסת הבאה. מי שיצעק יותר יהיה בארבעה מקומות ריאליים שייכנסו".