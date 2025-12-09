המשטרה ביקשה מבית המשפט להרחיק את יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ל-90 יום ממשרדי ההסתדרות: "יוכל לבצע פעולות לטשטוש או שיבוש ראיות שנאספו"

המשטרה ביקשה מבית המשפט להרחיק את יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ל-90 יום ממשרדי ההסתדרות, לאסור עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה – ולאסור עליו לעסוק כיושב ראש הסתדרות במשך שלושה חודשים. כך פורסם היום (שלישי) בכאן 11.

על פי הדיווח, אם יקבל בית המשפט את בקשת המשטרה על כלל סעיפיה, השעייתו הממושכת של בר דוד מתפקידו עלולה להוביל בהמשך להדחתו בפועל.

בנימוק נטען מטעם המשטרה כי עולה תמונה ראייתית המצביעה על כך שבר דוד "ניצל את כוחו ומעמדו כיושב ההסתדרות לצורך ביצוע עבירות שחיתות, וביחד עם אחרים יצרו מנגנון שוחד שמטרתו לעשות במשאבי ההסתדרות כבשלהם".

עוד באותו נושא חסר תקדים: המשטרה תפצה אזרחית על חדירה לטלפון ברוגלה 14:37 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

עוד נכתב כי המשטרה סבורה שבשל הרף הגבוה של מצבור הראיות וקצב ההתקדמות האינטנסיבי של החקירה, יש מקום להמשיך את ההגבלות על בר דוד וכי אם יחזור להסתדרות "יוכל לבצע עבירות נוספות וכן לבצע פעולות לטשטוש או שיבוש ראיות שנאספו".