ישראל תכננה לחסל מספר בכירי חמאס עוד לפני ה-7 באוקטובר, אלא שהתכנון לא יצא לפועל הן בשל הנחיית נתניהו והן בשל התפיסה בצה"ל כי לא כדאי לעודד הסלמה ביחסים. כך דווח היום (שלישי) בווינט.

על פי הדיווח, ל וועדה של אלוף (במיל') סמי תורג'מן הגיעו בחודשים האחרונים עדויות מבכירים בצה"ל על אודות אחת הסוגיות הנפיצות ביותר בשנתיים שקדמו למלחמה: התוכניות המבצעיות של פיקוד הדרום לחסל את מוחמד דף ויחיא סינוואר – שלא יצאו אל הפועל על אף המלצות של קצינים בכירים, כשברקע דרישה של הרמטכ"ל דאז להתמקד במוכנות לזירה הצפונית, וכפי שהפציר כל העת הדרג המדיני – לא ליזום מהלך בעזה בימים של רגיעה.