ישראל תכננה לחסל מספר בכירי חמאס עוד לפני ה-7 באוקטובר, אלא שהתכנון לא יצא לפועל הן בשל הנחיית נתניהו והן בשל התפיסה בצה"ל כי לא כדאי לעודד הסלמה ביחסים. כך דווח היום (שלישי) בווינט.
על פי הדיווח, לוועדה של אלוף (במיל') סמי תורג'מן הגיעו בחודשים האחרונים עדויות מבכירים בצה"ל על אודות אחת הסוגיות הנפיצות ביותר בשנתיים שקדמו למלחמה: התוכניות המבצעיות של פיקוד הדרום לחסל את מוחמד דף ויחיא סינוואר – שלא יצאו אל הפועל על אף המלצות של קצינים בכירים, כשברקע דרישה של הרמטכ"ל דאז להתמקד במוכנות לזירה הצפונית, וכפי שהפציר כל העת הדרג המדיני – לא ליזום מהלך בעזה בימים של רגיעה.
חברי ועדת תורג'מן נחשפו ליוזמת הנגד הישראלית שנשקלה בעבר – הוצאה לפועל של תוכנית ישראלית לחיסול שני מנהיגי חמאס – יחיא סינוואר ומוחמד דף.
לפי אחת העדויות, שהגיעה לוועדה מפי קצין בכיר, פיקוד הדרום דחף לא רק לתוכנית מצומצמת של חיסול השניים, אלא גם לתוכנית רחבה יותר שהוכנה בפיקוד הדרום בתחילת העשור. מדובר בתוכנית שהגה הפיקוד תחת האלוף אליעזר טולדנו, ומחולקת לארבעה שלבים:
יוזמה מפתיעה ישראלית שמתחילה בחיסול דף וסינוואר וכן שניים-שלושה בכירים בחמאס ברמת מח"ט; הפצצות כל אתרי ההתעצמות של ארגון הטרור שידוע עליהם לשב"כ ולאמ"ן; מטסים מדורגים לתקיפת המוצבים המרכזיים של חמאס והג'יהאד; ובשלב האחרון: כניסה של שלוש אוגדות סדירות, 162, 36 ו-98, לתמרון קרקעי מוגבל לטובת ניקוי מרחבי שיגור של רקטות.
עוד דווח כי לאורך השנים דרש הדרג המדיני בראשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להשאיר את חמאס בשלטון ברצועה, ולכן התוכנית לא נועדה להכריע את חמאס או למוטט את שלטונו, אבל כן לפגוע בו בצורה קשה מאוד ולהוציאו מאיזון, באופן שיורתע לאורך שנים.
בדיווח נמסר כי בצה"ל אישרו כי הנושא עלה בפני ועדת תורג'מן, אך הודו שכליה מוגבלים מלהכריע בנושא ועוד יותר מכך – לגזור מסקנות כתוצאה מכך. טולדנו והלוי לא מסרו תגובה לדברים.
דמגוגיה של וויינט!הכתבה של וויינט מציינת שסינוואר לא חוסל בזמן הפיגוע באלעד ונאום הגרזינים של סינוואר, אבל בזדון לא מציינת שבנט הוא זה שדחה אז את המלצות השב"כ לחסל את סינוואר-למען רע"מ בממשלתו!ומי שפירסם זאת בזמנו היה לא אחר מאיל נדב מוויינט!המשך 07:37 09.12.2025
