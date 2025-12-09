מתחם הכשרות ואימונים של יחידת 'כוח רדואן' ומבנים צבאיים: צה"ל תקף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון

צה"ל תקף הבוקר (שלישי) בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במסגרת התקיפות, צה"ל תקף מתחם הכשרות ואימונים אשר שימש את יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים והכשרות של מחבלי הארגון, עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עברו תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים. כמו כן, הותקפו מבנים צבאיים ואתר שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

המטרות שהותקפו וקיום האימונים הצבאיים לקראת פעילות נגד מדינת ישראל מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל.