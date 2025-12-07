מופע חדש ומרהיב עם יובל המבולבל, רינת גבאי ואורטל עמר לוקח את הילדים למסע מוזיקלי מרגש בהיסטוריה של עם ישראל – מתיבת נח ועד ימינו, עם מסר ברור: עם ישראל חי!

מעטים הם המופעים שרצים ברחבי ארצנו ונותנים היבט כל כך יהודי, כל כך תורני, כל כך חינוכי כמו המופע החדש "הללויה".

כבר מתחילת המופע, כשעל הבמה מופיעה מעין כיתה ובה תלמידים ושני מורים – האחד מורה למדעים (יובל המבולבל), השנייה מורה לתנ"ך (רינת גבאי) – השאלה המרכזית עולה: האם להאמין למדע או ללכת בעקבות האמונה שהתנ"ך הוא בסיסה? ומכאן הכול מתחיל במחזמר החדש.

מסע יהודי ערכי וציוני

זו הפקת ענק חדשה שלוקחת אותנו למסע יהודי ערכי וציוני. אמנם זהו מסע מוזיקלי, אך הוא מרגש וסוחף בעקבות ההיסטוריה של עם ישראל.

המופע המרשים מתחיל בתיבת נח והמבול, כמובן שיש מלאך בדרך, והוא עובר גם דרך יעקב אבינו, עשרת הדיברות, מסע בני ישראל – כשעל כולם מנצחים יובל, רינת ואורטל עמר.

הילדים צוחקים ולומדים

גלי ההנאה ופרצי הצחוק של הילדים לאורך כל המופע הם ההוכחה הטובה ביותר לאיכותו. כשיובל שואל את הקהל מי כתב את ספר תהילים וילד עונה לו – דוד המלך – זה מסר חינוכי.

חוויה צבעונית ומלאת רגש

"הללויה" בעיני היא חוויה צבעונית ומלאת רגש, המשלבת הומור, ערכים, מוסר והרבה תוכן יהודי. כשבסופו של המופע עומדים השחקנים לאורך השורות וקוראים בקול גדול "עם ישראל חי" – זה מסר חשוב לדור הצעיר.

הללויה – עם ישראל חי.