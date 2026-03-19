ירי טילים מאיראן; אזעקות בירושלים ובמרכז הארץ

צה"ל זיהה שיגורים מאיראן לעבר ישראל, אזעקות הופעלו הבוקר (חמישי) במרכז הארץ, בשרון ובשומרון.

דובר צה"ל מסר: צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה. יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף.

מהמשטרה נמסר: שוטרי מחוז ת"א,לוחמי מג"ב וחבלנים מטפלים כעת במס' זירות נפילה של פריטי אמל"ח בתחום המחוז. במשטרת ישראל התקבלו לפני זמן קצר דיווחים על נפילת פריטי אמל"ח בתחום מחוז ת"א.

שוטרים , לוחמי מג״ב וחבלני המשטרה פועלים כעת על מנת לבודד את זירות הנפילה- ללא נפגעים בשלב זה.