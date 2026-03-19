בן גביר בתגובה לסערה נגדו: "פייק ניוז מוחלט"

השר איתמר בן גביר התייחס היום (חמישי) לסערה נגדו בעקבות הפרסום בכאן 11, בו נטען כי סנ"צ אודי רונן, ביקש משוטרים לזהות מסיתים ברשת "ולהלשין" עליהם.

בדבריו כתב בן גביר: "‏נותן גיבוי מלא לסנ”צ אודי רונן, קצין מקצועי ונחוש שמוביל את המאבק בהסתה ובתמיכה בטרור ברשת.

‏בניגוד לפרסום הפייק ניוז ברשת ב׳ הבוקר - סנ”צ רונן לא רודף מפגינים ולא ״צד״ גורמים פוליטיים, אלא פועל נגד מסיתים ותומכי טרור. דבריו הוצאו מהקשרם בכוונה תחילה.

‏מה שהוא עושה בפועל זה לרדוף אחרי מחבלים ותומכי טרור. במדינה מתוקנת היו מעניקים לו על כך צל”ש - לא תוקפים אותו.

‏מדור ההסתות שהקמתי יחד עם המפכ”ל כבר הוביל למעצר מאות מסיתים ותומכי טרור, וימשיך לפעול בנחישות. ‏אני גאה בו ומגבה אותו באופן מלא".