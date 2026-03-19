בן גביר במהלך חסר תקדים: "כל כלב ביג'י יומו"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הוציא את הסמכות להענקת חוות דעת על חקירות הסתה וחקירות הנוגעות לחופש הביטוי מידי אגף החקירות והמודיעין (אח"מ), והעבירה לקצין מטעמו. כך פורסם בחודשים האחרונים בחדשות כאן 11.

סנ"צ אודי רונן, שסיים לאחרונה קורס פיקוד ומטה, הוא שקיבל את האחריות בנושא התבטאויות ברשת. התפקיד אינו כפוף עוד לראש אח"מ אלא לסמפכ"ל, דבר המאפשר לשר בן גביר דריסת רגל בחקירות הנוגעות להתבטאויות ברשת שבהן עולה חשד להסתה, כולל התבטאויות של מוחים המתנגדים לממשלה.

הבוקר (חמישי) דווח בכאן רשת ב' כי סנ"צ רונן ביקש מקציני משטרה להעביר אליו "שמות שמטרידים אותם", במטרה לנטר את התבטאויותיהם ברשת ולפתוח נגדם תיקים, בין היתר גם למפגינים. באחת מהודעותיו לקצינים בדרגת סנ"צ בתחנות וביחידות כתב רונן: "בוקר טוב, תעבירו לי יעדים ושמות שמעניינים או מטרידים או מוכרים לכם. נראה מה ואם ניתן לעשות מולם מהמקום של רשתות ועוד. כל שם שצץ פשוט תעבירו... אולי נמצא דרך מעניינת להפיל אותו ולסייע. גם אם לדעתכם הם 'רק' עברייני רכוש, נשק, אלימות, ולא טרור – לכו תדעו".

בהמשך חידד רונן בהודעה נוספת: "פשוט תעיפו אליי בשגרה שלכם כל מה שמוכר, כל מה שקופץ. חדש או ישן, אפילו שם אחד. בודדים, עשרות, מאות או אלפים. לכולם צריך להגיע בכל הכלים... כל כלב ביג'י יומו".

בעקבות המהלך, פנו המשנים ליועמ"שית, גיל לימון ושרון אפק, למשטרה ודרשו לקבל פירוט לטענת השר כי הצעד נעשה בתום עבודת מטה משטרתית. השניים דרשו לקבל לידיהם את אותה עבודת מטה, אולם מאז חלף יותר מחודש וחצי והמשטרה טרם השיבה לפנייה או העבירה את התיעוד המבוקש.