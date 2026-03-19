"בת של מלך": לירן דנינו ותמר ריילי בדואט אמונה

שילוב בין פסוקים מהמקורות למוזיקה ישראלית עכשווית: לירן דנינו ותמר ריילי בסינגל משותף שמוכיח שמוזיקה טובה היא התרופה הטובה ביותר

שילוב כוחות מסקרן בתעשיית המוזיקה: לירן דנינו, מהקולות האהובים והמוערכים בישראל, והזמרת-יוצרת תמר ריילי, משחררים הבוקר (חמישי) דואט חדש ומרגש בשם "בת של מלך".

השיר נפתח בפסוק מתוך "שיר השירים", ומתפתח לדיאלוג חשוף וישיר עם "אבא שבשמים". המילים שזורות בהודיה עמוקה ובמסרים של אמונה וקבלה, המקבלים משמעות מיוחדת בתקופה הנוכחית. החיבור בין הקול הייחודי והמחוספס של דנינו לבין הגוון המלטף של ריילי יוצר הרמוניה מרגיעה שחודרת ישר ללב.

עבור לירן דנינו, מדובר בהמשך של תקופת שיא מקצועית אחרי שכבש לאחרונה את בימת "מנורה" במופע ענק. תמר ריילי, שפרצה לחיינו עם הלהיט "בחיבק" ומילאה לאחרונה את הרידינג 3 במופע השקה לאלבומה החדש, ממשיכה לבסס את מעמדה כיוצרת בולטת ומבטיחה בנוף המוזיקלי.

התוצאה? שיר אופטימי, מחזק ומרפא, שנשמע כמו הפסקול המושלם לרגעים של התבודדות או פשוט לחיבוק של נחמה.