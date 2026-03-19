"צבא השמד": תושב מודיעין עילית נעצר לאחר שהסית נגד גיוס

תושב מודיעין עילית נעצר לאחר שתלה שלט הסתה נגד שירות צבאי ולאומי: בו כתב: "גיוס בצבא השמד במשטרה ובשירות לאומי, דינם יהרג ואל יעבור!", הוא ברח מהשוטרים אך נתפס והועבר לחקירה

מעצר חריג בעיר החרדית: הבוקר (חמישי), במהלך פעילות שגרתית שנועדה להגברת ביטחון התושבים במודיעין עילית, הבחינו שוטרים בשלט הסתה בוטה ברחוב משך חכמה.

בזמן שהיו בסיור ביישוב, נחשפו הכוחות לשילוט שנתלה לעיני כל על אחד הבניינים, כאשר התוכן שהופיע עליו כלל קריאות חריפות נגד כוחות הביטחון. בשלט נכתב: "גיוס התנדבות ועבודה בצבא השמד במשטרה ובשירות לאומי ואזרחי בכל שם וכינוי שיקראו להם דינם יהרג ואל יעבור!..".

בעקבות גילוי המסר המסית, הוחלט לפעול באופן מיידי לעצירת האחראים לכך. בתוך כך, השוטרים איתרו את החשוד במעשה, גבר בן 30 המתגורר בדירה ממנה נתלה השלט. המעצר לא עבר באופן חלק, וזאת בשל ניסיונותיו של החשוד להתעלם מהשוטרים ולחמוק מהם.

למרות דרישותיהם החוזרות ונשנות של אנשי החוק, הוא המשיך בניסיונות ההתחמקות שלו תוך התעלמות מופגנת מהכוחות. בשל כך, נאלצו השוטרים לבצע את המעצר בנחישות, וזאת על מנת להביאו לחקירה.

לבסוף, החשוד נעצר והועבר להמשך טיפול בתחנת מודיעין עילית של מרחב שומרון. יחד עם זאת, המשטרה ממשיכה לפעול באזור כחלק מהמאמץ לשמירה על הסדר הציבורי. התיק נמצא כעת בשלב החקירה הראשוני, וזאת במטרה למצות את הדין עם החשוד בגין פרסום התכנים המסיתים.