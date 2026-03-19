ברשת לועגים למהלך של בנט: "איזה מביך, וואו"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לא זונח לרגע את קמפיין הבחירות שלו, וברשת לועגים למהלך החדש שלו: "איזה מביך"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, פרסם היום (חמישי) סקר של מנו גבע, שקובע כי איחוד בראשות נפתלי בנט, בין מפלגת בנט 2026 למפלגת ישר של איזנקוט - מנצח את הבחירות.

ברשת לעגו לבנט, טענו כי הוא קנה את הסקר וכי מדובר במהלך שמגיע לאחר ייאוש מצידו. אחד הגולשים שאל את בנט: "למה אתה לא מפרסם מה יקרה אם בראשות איחוד כזה יעמוד איזנקוט? המספרים שלו היו טובים יותר משלך?", גולש נוסף כתב: "נוכל, אתה אולי מנצח סקר קנוי מראש של מנו גבע, ‏אתה לא מנצח שום בחירות. ‏לא עכשיו ‏ולא אף פעם".

העיתונאי מיכאל שמש כתב: בנט מגביר את הלחץ על איזנקוט: קנה סקר שמראה כיצד הוא אמור להיות מנהיג מפלגה משתפת עם איזנקוט ״הדליף״ אותו לערוץ 13 לתכנית הצינור (איך זה שודר?) ומציג את ה״פרסום הראשון״ כהישג מוכח.



