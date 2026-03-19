א' ניסן התשפ"ו
ברשת לועגים למהלך של בנט: "איזה מביך, וואו"
בנט צילום: יוסי אלוני/פלאש90

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, פרסם היום (חמישי) סקר של מנו גבע, שקובע כי איחוד בראשות נפתלי בנט, בין מפלגת בנט 2026 למפלגת ישר של איזנקוט - מנצח את הבחירות.

ברשת לעגו לבנט, טענו כי הוא קנה את הסקר וכי מדובר במהלך שמגיע לאחר ייאוש מצידו. אחד הגולשים שאל את בנט: "למה אתה לא מפרסם מה יקרה אם בראשות איחוד כזה יעמוד איזנקוט? המספרים שלו היו טובים יותר משלך?", גולש נוסף כתב: "נוכל, אתה אולי מנצח סקר קנוי מראש של מנו גבע, ‏אתה לא מנצח שום בחירות. ‏לא עכשיו ‏ולא אף פעם".

העיתונאי מיכאל שמש כתב: בנט מגביר את הלחץ על איזנקוט: קנה סקר שמראה כיצד הוא אמור להיות מנהיג מפלגה משתפת עם איזנקוט ״הדליף״ אותו לערוץ 13 לתכנית הצינור (איך זה שודר?) ומציג את ה״פרסום הראשון״ כהישג מוכח.


נפתלי בנט מערכת בחירות גדי איזנקוט

