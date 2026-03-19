ב-20 דקות: המאפה המשפחתי שיסגור לכם את חמישי בערב

בין הניקיונות להכנות לשבת, ארוחת הערב של יום חמישי היא תמיד אתגר: מצד אחד רוצים משהו חם ומפנק, מצד שני – למי יש כוח לעוד בלגן במטבח? הכירו את "סירות הפוקאצ'ה" שיגרמו לילדים לחסל הכל (ולכם לחסוך בכלים)

יום חמישי הגיע, והבית כבר מתחיל להתמלא בריחות של שבת. המקרר עמוס בחומרי גלם, אבל הראש כבר עסוק בתפריט של מחר. בדיוק ברגע הזה, כשהילדים רעבים וצריך פתרון מהיר, "מנצח" המקרר נכנס לתמונה.

במקום להזמין פיצה או להסתפק בעוד כריך גבינה סטנדרטי, קבלו מתכון ל"סירות" פוקאצ'ה אישיות. מדובר בשילוב מושלם בין מאפה חצ'אפורי גאורגי לבין פוקאצ'ה איטלקית צבעונית. הבונוס הגדול? זהו מתכון "ניקוי מקרר" קלאסי – כל שארית גבינה או ירק שנשארו במגירה ישדרגו את המנה.

מה צריכים? (ל-6 סירות מפנקות)

הבסיס: חבילת בצק פיצה/פוקאצ'ה מצונן (מהסוג שנמצא בכל מקרר בסופר) או בצק שמרים מהיר שהכנתם לבד.

המילוי המנצח: 1 גביע קוטג' (כן, קוטג'!), ביצה אחת, קורט מלח ופלפל שחור. הערבוב הזה יוצר מרקם ענני וקטיפתי באפייה.

הצבע שמעל: עגבניות שרי, טבעות בצל סגול, זיתים, רצועות פלפל, ואם נשארה לכם קצת גבינה בולגרית או צהובה – זה הזמן שלהן לזהור.

הטאץ' הסופי: שמן זית איכותי ומעט זעתר.

איך מכינים? (שלב אחרי שלב)

מחממים מנועים: מחממים את התנור ל-200°C ומרפדים תבנית בנייר אפייה. מעצבים ונהנים: מחלקים את הבצק ל-6 חלקים שווים. פותחים כל חלק לצורת אליפסה מאורכת ומניחים על התבנית. כעת, צובטים את שני הקצוות ליצירת צורה של "סירה". ממלאים בנדיבות: מורחים במרכז כל סירה 2-3 כפות מתערובת הקוטג' והביצה. אל דאגה, זה לא ינזל – הבצק מחזיק הכל בפנים. חגיגת תוספות: מפזרים מעל את הירקות והגבינות הקשות. זה השלב שבו אפשר לתת לילדים לעצב לעצמם את ה"סירה" שלהם. לפני הכניסה לתנור: מברישים את שולי הבצק בשמן זית ומפזרים זעתר מעל הכל. אופים ומגישים: מכניסים לתנור למשך 15-20 דקות, עד שהשוליים מזהיבים והגבינה מבעבעת וריח משכר ממלא את הבית.

למה כדאי לכם לאמץ את זה?

מעבר לטעם, מדובר במנה חסכונית שסוגרת פינה בלי להוסיף ערימות של כלים לכיור (שגם ככה יהיה מלא מחר). מגישים לצד סלט ירקות קצוץ דק, ונהנים מרגע של שקט משפחתי רגע לפני שהטירוף של שישי מתחיל.