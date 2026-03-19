ב-5 היתקלויות: חוסלו יותר מ-20 מחבלי חיזבאללה. צפו

כוחות אוגדה 36 וחיל האוויר חיסלו יותר מ-20 מחבלים ביממה האחרונה בדרום לבנון. כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות הקרקעית בדרום לבנון ובמהלך הלילה חוסלו מחבלים, בהיתקלויות פנים אל פנים.

אתמול (רביעי), כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני, זיהו בשני אירועים שונים חוליות מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה. באירוע הראשון ניסו המחבלים לירות טילי נ״ט על הכוחות, אך בזכות זיהוי ותגובה מהירה הצליחו הלוחמים לחסל חמישה מחבלים. באירוע השני חוסלו שלושה מחבלים נוספים בתקיפה אווירית של חיל האוויר.

על פי דובר צה"ל, ביממה האחרונה, חוסלו יותר מ-20 מחבלים והושמדו עשרות מבנים צבאיים של ארגון הטרור על ידי כוחות האוגדה וחיל האוויר. בנוסף, הכוחות איתרו והחרימו אמצעי לחימה רבים, בהם RPG, רקטות נ"ט, תחמושת, רובה ציד, וציוד צבאי נוסף.

מדובר צה"ל נמסר: צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.