תתכוננו לצרוח: סלינה גומז מגיעה לחגוג 20 שנה ל"האנה מונטנה"

הכוכבות הגדולות של ערוץ דיסני מתאחדות: מיילי סיירוס אישרה כי האקס-יריבה, קולגה (והמכשפה מווברלי פלייס) תשתתף בספיישל המצופה בדיסני פלוס. זה קורה בשבוע הבא. כל הפרטים בפנים

עצרו הכל, כי נראה שהתפילות שלנו (ושל כל מי שגדל על ערוץ דיסני) נענו: מיילי סיירוס אישרה כי האחת והיחידה, סלינה גומז, תגיע להתארח בספיישל חגיגות ה-20 ל"האנה מונטנה".

כן, קראתם נכון. שתי מלכות דיסני הבלתי מעורערות, אלו ששלטו במסך הקטן בסוף שנות ה-2000, עומדות לחלוק פריים שוב. הספיישל הנוסטלגי והמצופה כל כך יעלה בדיסני פלוס ממש בקרוב – ב-24 במרץ (שבוע הבא!), כך שלא נשאר לנו הרבה זמן לחכות.

כזכור, מיילי וסלינה היו הפנים של דיסני באותה תקופה. בזמן שמיילי חיה חיים כפולים כהאנה מונטנה, סלינה כיכבה בתור אלכס רוסו המופלאה ב"המכשפים מווברלי פלייס". למרות השמועות (האינסופיות) על יריבות ביניהן לאורך השנים, השתיים דאגו להבהיר לא פעם שהן חברות תומכות, ועכשיו הן מוכיחות את זה בגדול.

עדיין לא ברור מה בדיוק יקרה באיחוד הנדיר הזה – האם הן ישירו דואט? האם אלכס רוסו תשתמש בקסם כדי להפוך את האנה למיקיילה (למי שזוכר את הדמות הרעה שסלינה שיחקה פעם ב"האנה מונטנה")? – אנחנו פשוט שמחים שזה קורה.

נזכיר כי בפעם האחרונה שהשתיים התאחדו על המסך, הן עשו זאת בספיישל מיוחד בערוץ דיסני שבו דמויות מהסדרות של "האנה מונטנה", "המכשפים מווברלי פלייס" ו"החיים היפים של זאק וקודי" הצטלבו באותו הפרק.

אז תכינו את הפופקורן, ותתכוננו לצעוק ביחד: "Best of Both Worlds". זה עומד להיות אייקוני.