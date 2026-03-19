סמוטריץ' מטיל מס של 3 מיליארד שקל על הבנקים

שר האוצר סמוטריץ' הודיע על מס על רווחי הענק של הבנקים. כבר השנה יעוברו 3 מיליארד ש"ח לקופת המדינה לצורכי הורדת מיסים. "אנחנו מתקנים ומחזירים לכם, אזרחי ישראל"

מהלך מיסוי רווחי הענק של הבנקים יוצא לדרך: שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הודיע היום (חמישי) כי המערכת הבנקאית עתידה להעביר לקופת המדינה סכום של 3 מיליארד ש"ח. הצעד, שקודם בוועדת הכספים, נועד להחזיר לציבור חלק מהרווחים החריגים שצברו הבנקים כתוצאה מעליית הריבית במשק.

השר האוצר, הודיע כי בהתאם להבטחתו לבצע מהלך מיסוי על הבנקים, יעברו הכספים לקופת המדינה וישמשו לצורכי הורדת מיסים והקלה על אזרחי ישראל.

כזכור בחודש דצמבר 2025 תקף סמוטריץ את הבנקים ואת המונופולים הגדולים, בטענה שהם ניצלו את הריבית הגבוהה והמלחמה כדי לגרוף רווחי עתק על חשבון הציבור. "אנחנו הולכים לוודא שהם ישלמו ואתם תקבלו", אמר סמוטריץ בהצהרתו.

תיקון העיוות למען התושבים

לדבריו "בזכות הצעד הזה אנחנו גם מורידים מיסים וגם שומרים על הגירעון של פחות מ 5% כפי שתכננו. זה משמעותי מאד לכלכלה ומעביר מסר ברור לשווקים בעולם - מסר של אחריות ואמון וזה שומר על הכלכלה שלנו חזקה ומובילה.

הוא הוסיף ואמר שהמהלך נועד לתקן ולהחזיר את הכספים לאזרחים לאור רווחי הענק של הבנקים: "אני שמח להיות שר האוצר שמחזיר לציבור סכומים נכבדים מרווחים שהשיאו הבנקים רק כתוצאה מעליית הריבית. אני רוצה עסקים ובנקים מרוויחים המון, עם מינימום התערבות מס, אך רווחי הבנקים חריגים בהקשר הזה, ואנחנו מתקנים ומחזירים לכם, אזרחי ישראל, את הכסף. ממשיכים בעזרת השם לנהל נכון ובאחריות את כלכלת ישראל במים סוערים ולהקל על יוקר המחיה.