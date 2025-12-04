שר האוצר סמוטריץ' בהצהרה נגד הבנקים והמונופולים: "הרפורמות הללו הן ליבת התקציב הקרוב. בלעדיהם לא יהיה תקציב מדינה. פשוט לא יהיה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ נתן הצהרה לתקשורת היום (חמישי) במסיבת עיתונאים שקיים לפני ישיבת הממשלה על אישור תקציב המדינה לשנת 2026. השר הציג את עיקרי התקציב הקרוב, תוך הכרזה על ניצחון כפול – הן בזירה הביטחונית והן בזירה הכלכלית.

סמוטריץ' שיבח את אזרחי ישראל על התגייסותם והדגיש כי הכלכלה הישראלית מנצחת בזכות ניהול אחראי, מתן מענה לצה"ל, למפונים ולעסקים, וקבלת החלטות לא פופולריות. הוא ציין כי השקל התחזק והבורסה הגיעה לתשואות אדירות. בנוסף, אמר שההייטק ממשיך לצמוח וכלכלת ישראל מוגדרת בעולם כ"חביבת השווקים".

השר תקף את הבנקים ואת המונופולים הגדולים, בטענה שהם ניצלו את תקופת הריבית הגבוהה והמלחמה כדי לגרוף רווחי עתק על חשבון הציבור, במקום לתת כתף. הוא הכריז כי התקציב החדש יטפל בהם: "אחרי שנתיים שעסקנו בקיום, בחיים בביטחון, עכשיו אנחנו הולכים לוודא שהם ישלמו ואתם תקבלו".

לדברי השר, התקציב מתמקד בשלוש יסודות עיקריים שנוגעים להוצאות הבסיסיות של כל בית: מזון, חשבון הבנק ורכישות בסיסיות. סמוטריץ' פירט על הצעדים שינקוט בכל תחום: רפורמת החלב, צעדים נגד הבנקים – מיסוי הבנקים כדי להחזיר כסף לציבור, פתיחת שוק הבנקאות לתחרות על ידי הכנסת בנקים קטנים במסלול מהיר, והורדת מיסים. השר הוסיף כי יפעלו גם נגד מונופולי הרשתות הקמעונאיות על ידי עידוד יבוא מקביל כדי לאפשר לציבור לקנות מוצרים כמו בגדים בזול.

סמוטריץ' הדגיש כי "הרפורמות הללו הן ליבת התקציב הקרוב. בלעדיהם לא יהיה תקציב מדינה. פשוט לא יהיה." הוא קרא לחברי הכנסת להצביע בעד התקציב, והאשים כי מי שיצביע נגדו "מצביע נגד הכיס שלכם" ונגד המאבק במונופולים.

בסיום דבריו הוא התייחס למשרתי המילואים, והבטיח שיימשך חיזוק מערך המילואים. לדבריו, החל מינואר 2026, הטבות המס שהועברו יעניקו לכל משפחה עד 1,000 ₪ נוספים בחודש.

דבריו המלאים של שר האוצר

"אזרחי ישראל, בשנתיים האחרונות התמודדנו יחד, כולנו יחד, עם אתגר ענק, אתגר שהוא גם ביטחוני וגם כלכלי. ניצחנו את האתגר הזה. ניצחנו כי כולכם התגייסתם יחד למאמץ האדיר הזה, בחזית ובעורף. הגענו יחד להישגים כבירים בכל זירות הלחימה, וברוך השם, מצבנו הביטחוני טוב היום בהרבה ממה שהוא היה ערב המלחמה. ואנחנו מנצחים גם בזירה הכלכלית. ניהלנו אותה יחד באחריות. נתנו מענה לצרכי צה"ל, ללוחמים שלנו ולבני המשפחות שלהם, למפונים הדרום ובצפון, לעסקים הקטנים והבינוניים בכל הארץ שהתמודדו בגבורה עם תקופה כלכלית מאתגרת וקיבלו רשת ביטחון רחבה. לאזרחים ולעסקים שנפגעו מהטילים של איראן וחיזבאללה".

"ידענו לקבל גם החלטות לא פופולריות כי הבנו כולנו שבתקופה כזו צריך לעשות מה שנכון ולאפשר לכלכלה להביא לנו ניצחון וביטחון. ניצחנו יחד גם בחזית הזו. השקל התחזק, הבורסה הגיעה לתשואות אדירות, ההייטק שלנו ממשיך לצמוח והטכנולוגיה שלנו מובילה בעולם. כלכלת ישראל מוגדרת בעולם כחביבת השווקים והתחזית קדימה אופטימית מאוד ומשקפת אמון אדיר בכלכלה הישראלית".

"אבל למרבה הצער, לא כולם היו איתנו במאמץ הזה. בזמן שאתם אזרחי ישראל התגייסתם הבנקים עמדו מנגד, ניצלו את הריבית הגבוהה וגרפו רווחי עתק בסכומים בלתי נתפסים על חשבונכם. במקום לתת כתף לאזרחי ישראל, להוריד ריבית, לקחת קצת סיכון ולתת אשראי גם ללווים קצת יותר מסוכנים, הם גרפו עוד ועוד רווחים. וכך גם המונופולים. הם העלו את המחירים עוד ועוד, פשוט ניצלו את המלחמה, וגרפו רווחי עתק לכיסים שלהם על חשבוננו".

"בתקציב הזה אנחנו הולכים סוף סוף לטפל בהם. אחרי שנתיים שעסקנו בקיום, בחיים בביטחון, עכשיו אנחנו הולכים לוודא שהם ישלמו ואתם תקבלו. אנחנו הולכים לוודא שההצלחות הכבירות בביטחון ובכלכלה יחזרו לכיס שלכם. כי זה שלכם. הניצחון הוא שלכם, ההצלחה של הכלכלה היא שלכם, והזכות לחיות כאן במדינת ישראל בכבוד ולסגור את החודש היא שלכם. אנחנו מרימים את הכלכלה ומורידים את המחירים. ואני עובד אצלכם. רק אצלכם. ולא אכפת לי איזה קמפיינים יעשו לי על הראש וכמה מיליונים ישפכו במודעות בעיתונים על הראש שלי כדי לפגוע בכם. עיקרון היסוד שהנחתי בתקציב הזה – יוקר המחיה הוא לא גזירת גורל".

יכול להיות זול!

"בתקציב הזה יש שלוש יסודות שנוגעים להוצאות הבסיסיות ביותר של כל בית בישראל – מזון, חשבון הבנק של כל אחד מאתנו ורכישות של בגדים ומוצרים בסיסיים נוספים. רפורמת החלב היא שאלה פשוטה מאד – אנחנו לא עובדים לפי האינטרסים של המונופולים הגדולים, אנחנו עובדים עבור האינטרס שלכם. הצעד השני הוא הבנקים. אני לא נגד עשירים. אבל אני נגד עושק וניצול. הייתי שר האוצר הראשון בישראל, כבר תוך כדי המלחמה, לקחת כסף מהבנקים. גם עכשיו נמסה את הבנקים. לא יתכן שבזמן שאזרחי ישראל מתמודדים עם ריבית גבוהה יש מי שגוזר קופון ולא חושב להחזיר לציבור. אתם לא תשלמו פעמיים- גם מסים וגם עמלות. העמלות שאתם משלמים יורידו את המסים. בנוסף, אנחנו סוף סוף פותחים את שוק הבנקאות לתחרות. יכנסו עוד בנקים קטנים במסלול מהיר עם הרבה פחות בירוקרטיה והתחרות הזו תגרום לכל אזרחי ישראל לשלם פחות ריבית על אשראי ולקבל יותר על הכסף שלהם בפיקדונות".

"הצעד השלישי הוא הורדת מסים. אתם תשלמו פחות מס הכנסה כל חודש. מי שיוצא לעבוד ותורם למשק ישאר עם יותר כסף בכיס. ובכסף שיישאר לכם בכיס אתם תוכלו להשתמש לדברים שחשובים לכם. הדבר האחרון זה הצריכה האישית. אנחנו רוצים שתוכלו לקנות יותר ובזול. אם המונופולים של הרשתות לא יורידו מחירים בצורה דרסטית, אתם תזמינו את הבגדים שאתם אוהבים במחירים שפויים".

"אנחנו שוברים את מי שמנסה לשבור אתכם. הקמפיינים שאתם רואים במיליונים נועדו למטרה אחת – להמשיך להרוויח על חשבונכם. ברור, כשאנחנו מזיזים להם את הגבינה, הם נלחמים. אבל הם נלחמים כי הם הולכים להרוויח פחות – כי הכסף שלכם יישאר בכיס שלכם וילך לאהובים שלכם במקום להשיג עוד שורת רווח בדוחות הכספיים של הרשתות הגדולות ולפטם את המחלבות".

"אזרחי ישראל, אתם תשמעו הרבה ספינים ביממה הקרובה. קבוצות לחץ אינטרסנטיות יעשו הכל כדי להמשיך לדאוג לעצמן ויספרו לכם אין ספור סיפורים. אני רוצה שיהיה ברור לכם: *הרפורמות הללו הן ליבת התקציב הקרוב. בלעדיהם לא יהיה תקציב מדינה. פשוט לא יהיה. אנחנו חייבים להצליח ואם נצליח המונופולים כולם יבינו שנגמרה החסינות שלהם. נגמרה החסינות שלהם. נגמרה הכניעה לקמפיינים אלימים ויקרים וללחצים פוליטיים שמשמרים כבר עשרות שנים את הכח שלהם להמשיך לעשוק אותנו. מי שיצביע בעד התקציב הזה יצביע בעדכם. מי שיצביע כנגד התקציב הזה מצביע נגדכם. נגד הכיס שלכם. נגד היכולת שלנו להיאבק במונופולים שעושקים אתכם. מי שירים את ידו כנגד התקציב יעצור את הרפורמות הללו ויגרום לכולנו לשלם הרבה יותר יקר על המוצרים הכי בסיסיים שיש בסל הקניות".

"ואני רוצה לומר מילה לסיום לאחיי המילואימניקים, מהיום הראשון של המלחמה הבנתי שחיזוק מערך המילואים, בדגש על לוחמי המילואים, הוא צעד מחויב המציאות. העברתי עד כה למעלה מ-20 מיליארד למעטפת מילואים משמעותית ואנחנו משתדלים לעטוף אתכם במקסימום. מחודש ינואר 2026 אתם תראו בחשבון הבנק שלכם עוד כסף שמגיע לכם בזכות. הטבות המס שהעברנו נכנסות לתוקף ויעניקו לכל משפחה עד 1,000 ₪ בחודש. לא אעצור בכך, אנחנו נמשיך לעשות כל מה שאפשר כדי לחזק אתכם, את בנות הזוג האלופות שלכם ואת הילדים שלכם. אתם הגאווה הלאומית שלנו. עם ישראל כולו אומר לכם תודה".