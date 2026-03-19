חשיפה בארה"ב: חקירת FBI נגד בכיר הבית הלבן שהתפטר במחאה

רשתות התקשורת בארצות הברית חושפות כי, ג'ו קנט, הבכיר שהתפטר מהבית הלבן בטענה למחאה כנגד המלחמה באיראן, עשה זאת מסיבה אחרת לגמרי, חקירה פלילית שנפתחה בעניינו בחודשים האחרונים.

על פי הפרסומים בפוקס ניוז ושורה של גופי תקשורת נוספים, קנט הורחק מהבית הלבן כבר לפני שבועות, ולא לקח חלק בשום דיום בנוכחות הנשיא כבר חודשים, זאת בעקבות חשדות שעלו נגדו בעניין הדלפת חומרים מסווגים.

קנט, כך על פי החשדות, הדליף ידיעות מודיעניות מסווגות למקורבים ויריבים של מדיניות החוץ של הנשיא טראמפ, בניסיון להשפיע על אותה מדיניות.

בין השמות שעלו בחשדות היו אנשים כמו טאקר קרלסון, קנדנס אוונס וגורמים אנטי-ישראלים ואנטי-יהודים נוספים.

קנט השתמש בהתפטרותו כדי ליצור מצג של רדיפה, במידה והחקירה לעניינו, שעמדה להפוף לאישום פלילי ודרישה לפיטוריו, תימשך כל הדרך אל בית המשפט.