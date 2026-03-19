תוך 48 שעות: הכוחות עצרו את המחבל שירה לעבר היישוב

מבצע חטיבתי נרחב בכפר הפלסטיני בגוש עציון: הלוחמים סרקו עשרות מבנים, החרימו רכבים לא חוקיים ועצרו את החשוד בירי לעבר היישוב יחד עם אביו. ירון רוזנטל: "מברכים על התגובה ההולמת. צריך לזכור- אנחנו במלחמה".

פחות מ-48 שעות לאחר שנורה הזיקוק לעבר היישוב כרמי צור, יצאו הלילה (בין רביעי לחמישי) כוחות מתוגברים של חטיבת עציון למבצע אכיפה ומעצרים ממוקד בכפר בית אומר.

הפעילות בגוש עציון צילום: דו

המבצע, שהוגדר כחטיבתי, נועד לסגור מעגל על מבצעי הירי ולחזק את ההרתעה במרחב. המבצע החל בשעות הלילה המאוחרות, כאשר כוחות מחטיבת עציון, בגיבוי לוחמי גדוד 910 וגדוד 90, פשטו על הכפר.

הפעילות הייתה רחבת היקף וכללה סריקות במעל ל-70 איתורים שונים ברחבי הכפר, על בסיס מידע מודיעיני מדויק. במהלך הפעילות הגיעו הכוחות אל היעד המרכזי: המחבל החשוד בביצוע ירי הזיקוק לעבר כרמי צור ביום שלישי האחרון.

סגירת מעגל מהירה

הלוחמים עצרו את החשוד יחד עם אביו, והשניים הועברו להמשך חקירה אצל כוחות הביטחון. לצד המעצרים, המבצע התמקד גם בתשתיות הלא חוקיות בכפר המשמשות לעיתים קרובות לביצוע פעילויות טרור והפרות סדר. כוחות מג"ב "אלון", שפעלו בשיתוף פעולה עם הכוחות הצבאיים, החרימו מעל ל-20 רכבים לא חוקיים (משטובות).

רכבים אלו, שאינם רשומים ואינם בטיחותיים, מהווים פעמים רבות כלי עזר לביצוע פשיעה לאומנית ופח"ע. בפיקוד המרכז מדגישים כי המבצע הלילה הוא חלק מרצף פעילויות התקפיות שמטרתן לסכל כל ניסיון פגיעה ביישובים ובצירים.

הלוחמים בגוש עציון צילום: דו

מצה"ל נמסר: "חטיבת עציון תמשיך לפעול בנחישות למול כל גילוי טרור ברחבי הגזרה, תוך שימוש בכלל האמצעים העומדים לרשותה, למען שמירה על ביטחון התושבים ושגרת חייהם".

ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל ברך על הפעילות: "חטיבת עציון היא חטיבה התקפית ואנחנו מברכים על התגובה ההולמת כפי שמתבקש. צריך לזכור- אנחנו במלחמה".