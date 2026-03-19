כוכבת "חברים" חושפת: "התנסיתי בבוטוקס – וזה לא בשבילי"

השחקנית ליסה קודרו משתפת בחוויה הלא מוצלחת שלה עם עולם ההזרקות, חושפת את תופעות הלוואי שחוותה ומסבירה מדוע המראה הטבעי חשוב לה להמשך הקריירה

ליסה קודרו, כוכבת "חברים" הבלתי נשכחת (פיבי בופה), חשפה בריאיון חשוף למגזין "הוליווד ריפורטר" (The Hollywood Reporter) כי החליטה לוותר על טיפולי הבוטוקס לאחר התנסות לא מוצלחת.

קודרו בת ה-62, שמתכוננת בימים אלה לעונה החדשה של הסדרה "הקאמבק" (The Comeback), סיפרה כי בניגוד למקובל בתעשייה ההוליוודית, היא נמנעה במשך שנים מהליכים קוסמטיים, אך לפני כשנתיים השתכנעה לנסות הזרקת בוטוקס בפעם הראשונה.

התוצאה, לדבריה, הייתה רחוקה מלהשביע רצון: "זה גרם לי לדלקות בעיניים ולסימנים מוזרים על המצח", שיתפה השחקנית בכנות. "אז כנראה שסיימתי עם זה בכל מקרה".

קודרו הוסיפה כי למרות החשש האנושי "להיראות כמו סבתא שלה" יום אחד, היא מעדיפה לשמור על הבעות הפנים הטבעיות שלה, במיוחד לאור העובדה שהיא מצפה לגלם תפקידים של נשים מבוגרות ומורכבות יותר בהמשך הקריירה. "אני לא רוצה להיראות 'מתוקנת', אני רוצה להיראות אני", סיכמה.