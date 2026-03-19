הבכיר שהתפטר מהבית הלבן מאשים: "ישראל עבדה על טראמפ"

יממה בלבד לאחר שהתפטר מהבית הלבן, לטענתו המחאה על המלחמה באיראן, הופיע ראש תחום מניעת הטרור במזכירות המודיעין של הבית הלבן בשידוריו של המשפיען האינטרנטי טאקר קרלסון.

הפלטפורמה של קרלסון הפכה לאורך השנים האחרונות ליעד מוביל לאנשי ימין קיצוני, קונספירטורים ואנטישמיים רבים. טאקר בעצמו התבטא לאורך השנים האחרונות באופן אנטי-יהודי ואנטי-ישראלי בוטה.

קנט האשים בראיון כי "ישראל עבדה על טראמפ", בדבריו טען קנט כי "גורמים בכירים במודיעין ובממשלה הישראלית הטעו את טראמפ בקשר לגרעין האיראני, היינו יכולים פתור את זה במשא ומתן איתם, טראמפ היה יכול להגיע לעסקה".

בנוסף, בדומה למכתבו, רמז קנט רמיזות אנטישמית על 'הלובי היהודי' וטען כי "ישראל מדינה חזקה, אבל קטנה, היא לא יכולה להפיל משטרים, אז היא גררה אותנו לזה בגלל שהלובי היהודי כל כך חזק וכל כך תוקפני, הם הצליחו".

במכתב ההתפטרות שלו, שטח קנט טענות דומות ותמוהות באותה מידה, במיוחד כאשר קשר את מותה של אשתו בפיגוע של דאע"ש בסוריה, האשים כי מתה במלחמה "שייצרה ישראל".

בארה"ב מדווחים כי גורמים בבית הלבן הסבירו כי נגד קנט היו שורה של חשדות בהדלפות לטאקר קרלסון בנושאי מדיניות, וחלק מהסיבה שהתפטר, ככל הנראה בתיאום עם טאקר, הייתה כדי לקבע נרטיב אחר לגבי עזיבתו מהבית הלבן.