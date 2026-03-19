שני איראנים ריגלו אחרי הקהילה היהודית בלונדון

כתב אישום הוגש נגד שני איראנים שעל פי החשד פעלו בתקופת חודשי הקיץ באיסוף מידע עבור איראן על מנת לקבל מידע על פעילות הקהילה היהודית

כתב אישום הוגש נגד שני חשודים שעקבו אחר פעילות הקהילה היהודית באזור לונדון, בחשד לביצוע עבירות ביטחון לאומי עבור איראן.

הפרשה התגלתה לציבור בתחילת מרץ, עם הודעה ב-6 למרץ על מעצרם של שני אזרחים איראנים, בני 40 ו-22 (אחד החשודים הינו אזרח איראני/בריטי) השניים הואשמו בהעברת מידע מודיעיני לגורמים זרים - איראן במהלך החודשים יולי–אוגוסט 2025, בניגוד לחוק הביטחון הלאומי. יצוין כי שני גברים נוספים שנעצרו בפרשה שוחררו מבלי שהוגש נגדם כתב אישום. שני הנאשמים עתידים להתייצב היום (חמישי) בפני בית המשפט.

סגנית עוזרת הנציב ויקי אוונס, המתאמת הלאומית הבכירה ללוחמה בטרור (CTP) תיארה את החקירה כמורכבת במיוחד, וציינה כי הצוותים עבדו ברציפות, סביב השעון, במטרה לאסוף ראיות מספיקות לביסוס כתב האישום. היא הוסיפה ואמרה כי הם מבינים את החשש הרווח בקרב הקהילה היהודית, ומביעה תקווה שפרשה זו תמחיש את נחישותה לנקוט בכל האמצעים הדרושים כנגד כל מי שיהווה איום על אוכלוסייה זו.

האירוע מצטרף לאיומים וניסיונות הפגיעה בקהילות היהודיות והישראליות ברחבי העולם. רק לאחרונה התרחש פיצוץ באזור בית כנסת בבלגיה.