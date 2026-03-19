מאחורי החזות החזקה: טל טיטו חושפת את החוסר הביטחון הכי גדול שלה

טל טיטו, מהדיירות הבולטות בבית "האח הגדול", חושפת רגע פגיע במיוחד ומשתפת בכנות על תחושת חוסר הביטחון מול שאר הדיירות - והעבר שממשיך להציף אותה

טל טיטו היא מהדיירות הבולטות בבית "האח הגדול" – דומיננטית, דואגת, מבשלת ומנהלת לא פעם את השגרה בבית. לצד זאת, יש מי שתופסים אותה גם כדמות שתלטנית. אלא שמאחורי החזות החזקה הזו, נחשף אמש צד פגיע במיוחד, כשהיא מדברת בכנות על תחושת חוסר הביטחון מול שאר הדיירות.

"הבנות פה ממש יפות"

טל שיתפה בתחושת חוסר הביטחון שמלווה אותה בתוך הבית, במיוחד מול שאר הדיירות. "הבנות פה הן ממש יפות", אמרה, והודתה שהמפגש הזה מציף אצלה תחושות ישנות מהעבר.

לדבריה, כבר בילדות הרגישה שהיא לא עומדת בסטנדרט היופי: "לא באמת הייתי מהיפות", סיפרה, והסבירה כיצד התחושה הזו ליוותה אותה לאורך השנים.

"אז עבדתי על האופי"

טל שיתפה כי מתוך המקום הזה בחרה להשקיע באישיות שלה. "אז אם אין לי יופי - בוא נעבוד על האופי", אמרה, ותיארה איך למדה להיות חדה, שנונה, סקרנית ולהעמיק בדברים.

עם השנים, כך לדבריה, התחילה להרגיש שלמה יותר עם עצמה ואף להרגיש יפה - אלא שבתוך הבית הכול שוב התערער. הסביבה בבית מחזירה אותה אחורה, היא אומרת: "פתאום פה אני מרגישה ממש לא", אמרה בכאב, והוסיפה שהתחושות האלו פוגשות אותה בעוצמה.



