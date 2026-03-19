אל"מ י': 50% ממערך ההגנה האווירית הוא בנות שהתנדבו לתפקיד

מפקד בית הספר להגנה אווירית אל"מ י' בראיון בלעדי לסרוגים: "מה שעשו לפני מספר שנים 4 מערכות של כיפת ברזל עושה היום מערכת אחת ואף עולה עליה"

תוך כדי המלחמה, בין טיל ובין רקטה, ביום גיוסים מיוחד שהיה למערך הגנה אווירית אנחנו תופסים לשיחה את מפקד בית הספר להגנה אווירית אלוף משנה י' שמספר לנו על המוטיבציה הגדולה שיש בקרב המתגייסים.

"משיחות עם המתגייסים החדשים אני למד עד כמה הם מעריכים מבינים את חשיבותה של המערכת ולא פלא שאחוז הם יישום הפעם הוא גבוה במיוחד כשלפחות 50% ממנו הן נשים שכלל לא היו צריכות להתגייס למערך זה".

מפקד בית הספר מספר לנו על תרומתה הגדולה של מערכת כיפת ברזל להגנה על שמי ישראל. הוא מציין שכלל לא חשוב מספר המערכות שישנם וכי היום מערכת אחת של כיפת ברזל מסוגלת לעשות מה שעשו עד לפני שנים בודדות ארבע מערכות של הכיפה.

טילי מצרר? יודעים להתמודד עם זה

הוא בן 42, תושב המרכז וכבר כמעט שנה בתפקיד. את כל תפקידי הליבה עשה במערך ההגנ"א.

לפני שניגע בדברים המעשיים, תן לנו תמונת מצב של ההגנה האווירית

מערך הגנ"א פרוס מאז שבעה לאוקטובר באופן מלא עם כל מערכות הנשק ולאורך המלחמה כל מני שדרוגים והגדלה, הקמנו את הגדודי הגנ"א טקטי ובקרוב נכניס לייזר.

איך אתה רואה את המערך במלחמה?

קודם כל המערך נראה באופן כללי בתוצאה טובה, יש מספר אירועים שהם פחות טובים ההגנה לא הרמטית תמיד אנחנו אומרים. באופן כללי התוצאות הם טובות.

המערכת יודעת להתמודד עם טילי מצרר?

ברור לי שזה מטריד את כולם. אנחנו יודעים להתמודד עם זה.

50% ממערך ההגנ"א הוא בנות שהתנדבו לתפקיד

מבחינת הגיוס, איך אתה רואה את יום הגיוס היום בהשוואה לשנים האחרונות?

זה גיוס בצל מלחמה וזה כבר אירוע מרגש, כל ההתנהלות היא שונה ומרגשת. הם נכנסו לבקו"ם בלי המשפחות והתחילו את הדרך שלהם ואני מסתכל על המספרים ופשוט עושה טוב זה כמעט פי שניים ממה שהיה פעם. 50 אחוז מהן זה בנות. שהתנדבו לזה וזה מעורר השראה.

עכשיו הרוב הגדול כבר בבסיסים ומתחילים את תהליכי הקליטה והחיול באופן שלם, החל ממחר בבוקר יתחילו את ההכשרה.

ומה כוללת ההכשרה במערך ההגנה האווירית?

ארבעה חודשים, החלק הראשון זה כושר ולהפוך אותך לחיילים בצה"ל והחצי השני זה החצי המקצועי שמכשירים כל אחד לפי המערכת שהוא יגיע אליה.

מבקשים מהם לדרג בין כל מערכות הנשק אבל בעיני יותר חשוב שהם מדרגים עם איזה חברים הם רוצים להיות. לרוב אנחנו נותנים לזה יותר משקל, בסוף זה הכי חשוב. ואז מחלקים אותם לפי הצרכים, חלק יגיעו לא בהכרח למערכת שהם רוצים.

יש לנו חיילים שמגנים על הבית שלהם פשוטו כמשמעו

איך אתה רואה את זה בהתאם לאחוזים ביחס לשנים האחרונות במוטיבציה?

ההמלחמה הוכיחה לכולם את החשיבות של המערך והמוטיבציה רק עולה, סה"כ לא היינו יכולים להגיע למספרים כאלה אלמלא לא הייתה עלייה במוטיבציה.

יש אנשים שאומרים להם לא?

אני לא קובע את זה. אלה החלטות של מיטב (מערך הגיוס).

כשאתה מדבר עם המתגייסים החדשים מה אתה שומע מהם?

שהם רוצים שירות משמעותי, הרבה מאוד רוצים להגן על הבית. יש חיילים שהלכה למעשה מגנים על הבית שלהם בקצוות המדינה, זה עוד יותר מייצר את המחויבות.

ושמע סיפור. הייתה לי במחזור הקודם חיילת שהתגייסה למערך אחר. אחרי חצי שנה בתפקיד היא ביקשה לעבור למערך הגנ"א. היא גרה בעוטף, והרגישה שחייבת לתת משהו מעבר לרגיל. במחזור הקודם היא סיימה הכשרה ועכשיו היא לוחמת לכל דבר אצלנו

"זה העם שלנו", הוא מסכם.