קבלו חידה מגזרית: מה הפאדיחה בתמונה?

מה לא נכון בתמונה? צילום: מתוך שידורי כאן 11

20 יום לתוך מבצע שאגת הארי, ונראה כי גם בערוצי הטלוויזיה עובדים קשה מדי בלי שעות שינה. הצלחנו לתפוס פאדיחה בשידור של כאן 11, נראה אם גם אתם תשימו לב

מבצע שאגת הארי היום ה-20. חוסר השינה מכה בכולנו, בעקבות הירי בשעות הלילה, ונראה שגם הגרפיקאי של התאגיד צריך לישון קצת יותר.

חידה מגזרית: מה שגוי בדיווח של כאן 11?

מתוך הדיווח בכאן 11

אם לא הצלחתם, או שהייתם בבני עקיבא, אז נגלה את התשובה:

בדיווח אתמול של כאן 11 על הרשויות שקיבלו אישור לפתוח את מערכת החינוך אך החליטו להשאיר אותה סגורה, נוספו סמלילים (לוגאים) של הרשויות השונות: אשקלון, דימונה, אופקים ואריאל.

אלא שבמקום הסמל של עיריית אריאל (שנראה כמו זריחה של שמש), שם הגרפיקאי את הסמל של תנועת הנוער הסרוגה - אריאל (דגל ישראל על מפת ארץ ישראל). למרבה האירוניה דווקא בעיר אריאל אין סניף של התנועה.

גולשים העירו כי מערכת החינוך בעיר מתנהלת "בעוז קדימה" וכי היה צורך לציין האם אין לימודים גם באריאל בנים וגם באריאל בנות. (אם את הפסקה האחרונה לא הבנתם - כבר אין לנו איך לעזור).