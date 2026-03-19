הגרף ממשיך לטפס: זינוק משמעותי במחירי הנפט והגז בעולם

למרות המאמצים לפתיחת מוצרי הורמוז, ואחרי התקיפה הישראלית-אמריקאית על מתקני הגז האיראניים, מחירי האנרגיה העולמיים מזנקים

הנשיא טראמפ ניסה למנוע את העליות החמורות בשוק האנרגיה, אך לאחר המשך השתלשלות אירועי המלחמה, נראה כי כבר לא ניתן לעצור את המגמה.

לאחר שאמש, תקפה ישראל את מתקני הגז של איראן בשדה הגדול בעולם, פאראס הדרומי, אותו היא מנהלת במשותף עם קטאר, תקפה איראן בתגובה את מתקני הנפט והגז של סעודיה וקטאר, והמחירים מגיבים בהתאם.

איראן תקפה והסבה נזק כבד במהלך הלילה למתקני ההנזלה של קטאר, תשתית קריטית בייצור גז נוזלי, ובנוסף גרמה נזקים לתשתיות בסעודיה באופן שמשבש את פעילות הנמלים במדינה.

מחיר חבית נפט זינק במדדים הבינלאומיים והאזוריים אל כ-115 דולר, בעוד מחירי הגז באירופה, היבשת שתלויה ביותר בייצור אנרגיה מגז נוזלי, ראתה זינוק של כ-40 אחוזים במחירי הגז.

מדובר בנתונים משמעותיים שיכולים להוות מכה כלכלית ואנרגטית למספר מדינות, באזור וברחבי העולם.