הרב אליהו נשאל: האם לומר ברכת האילנות בלבנון? צפו

בברכת האילנות בחצר בה ברך הרב מרדכי אליהו זצ"ל, העיד הרב שמואל אליהו כי נשאל האם ניתן לברך את הברכה גם בלבנון, כך הוא השיב. צפו

פסח בסרוגים. הבוקר, ראש חודש ניסן מתחילים לומר ברכת האילנות, כשרואים פריחה של שני עצים.

16 שנים לאחר שהרב מרדכי אליהו זצ"ל נהג לברך בחצר משפחת הלוי בקרית משה, הגיעו הבוקר בניו, הרב שמואל והרב יוסף, להמשיך את המסורת. הגעת הרבנים למקום הפכה למסורת משפחתית וקהילתית המושכת אליה קהל רב המבקש להמשיך את דרכו של הרב זצ"ל.

רגע לפני שהרב אליהו, ברך את הברכה, הוא סיפר על שאלה שקיבל מחייל לגבי אמירת הברכה בשטחי לבנון.

"חיילים שאלו אותי אם מותר לברך ברכת האילנות בלבנון. אמרתי זה ארץ ישראל, מי אמר זה לבנון? ודאי שניתן".