תקיפה בחאן יונס: חוסל אחד ממתכנני טבח ה-7 באוקטובר

בפעילות משותפת של צה"ל והשב"כ חוסל מחמד אבו שהלה, מפקד המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס בחטיבת חאן יונס. שהלה לקח חלק בתכנון טבח ה-7.10 ובימים אלו פעל לשיקומו של חמאס בעזה

מבצע שאגת הארי היום ה-20. כוחות צה"ל והשב"כ חיסלו אתמול (רביעי) את מחמד אבו שהלה, מפקד המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס בחטיבת חאן יונס.

מדובר בחיסול בכיר נוסף במסגרת מאמצי ישראל להכרית את מפקדי הארגון ולסכל תכניות טרור עתידיות.

דובר צה"ל

אחד ממתכנני טבח ה-7 באוקטובר

במהלך המלחמה שימש שהלה כקצין המודיעין הבכיר של חטיבת חאן יונס, ולפי צה"ל היה שותף לתכנון טבח ה-7 באוקטובר. בתקופה האחרונה פעל לשיקום יכולותיו המבצעיות של חמאס ברצועת עזה, ותכנן לבצע פעולות טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה ובעורף הישראלי — זאת בניגוד מפורש להסכם הפסקת האש.

צה"ל הדגיש כי החיסול בוצע באופן מדויק ומבוקר, תוך נקיטת אמצעים לצמצום פגיעה באזרחים, ובכלל זה שימוש בחימוש מדויק, תצפיות אוויריות ומידע מודיעיני מקיף. "כוחות צה"ל והשב"כ פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל.